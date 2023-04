Desde el terrado

En las historias que nos conmueven nunca aparece la palabra fin. Empiezan de verdad cuando salimos de un libro, de un teatro o una sala de conciertos, de un museo, de esa casa de nuestra infancia que un día descubrimos en un lugar distinto al de siempre, como si sin darnos cuenta la hubiésemos llevado con nosotros desde entonces.

Hace dos años se publicó Algo personal, el libro que escribí para rendir homenaje a otros libros y a sus escritores. La mayoría de ellos estaban en el olvido. Algunos ya ni existían. Hoy todo dura menos que nada. Los libros también. En sus páginas había aprendido a amar la literatura casi por encima de todas las cosas.

Muchas de esas páginas ahora están sueltas, parecen cartas de una baraja. De tanto usarlas, de tanto pasar por ellas los dedos del niño que nunca se despegó de una vocación lectora que sigue viva después de tantos años. En ese libro hay un capítulo dedicado a un escritor que es como si hubiera sido borrado de la historia de la literatura contemporánea española: Antonio Rabinad. Escribo ahí de uno de sus libros: «El niño asombrado». La mirada de un chaval que ve pasar desde su casa en El Clot, uno de los extrarradios de la ciudad de Barcelona, toda su vida, la del vecindario, la de quienes vieron cómo la guerra destrozaba sus pequeños sueños, unos sueños que apenas iban más allá de las calles del barrio.

Menos cuando, harto de este país, tuvo que exiliarse en Venezuela, allí vivió siempre Antonio Rabinad, uno de nuestros grandes escritores que se ha visto, como tantos otros, perdido en el rincón más ignominioso del olvido. Mucha bazofia literaria ocupa las listas de éxitos, mientras escrituras inmensas como la suya y tantas otras han ido a parar al callejón donde se deshace hasta convertirse en agua la mierda de los gatos. Y ahora les cuento una historia.

Una tarde suena el teléfono: «Alfons, soy Loquillo, y quiero hablarte de tu libro y Antonio Rabinad». Casi me caigo de la sorpresa. El Loco y yo nos conocemos desde hace veinte años. Cuando presenté en València su libro El chico de la bomba. Algo parecido a un entrañable álbum de recuerdos. Los suyos. Los heredados y que nunca sabremos si son de verdad o nos los inventamos. Ahora quería hablarme de Antonio Rabinad. Y me contó una historia que es para escribir otro libro con las voces de ese escritor grande, de la de Loquillo y de la mía propia haciendo de intermediaria.

La voz que casi tiembla al otro lado del teléfono: «Es que vivimos siempre en el mismo edificio, el que sacas en el capítulo de tu libro que dedicas a ‘El niño asombrado’». Y se puso a hablarme de esa casa que todavía conserva, de las calles del barrio, de ese terrado que sale en la cubierta de otro libro del escritor maldito: La transparencia. Ese terrado desde donde el niño Rabinad lo miraba todo con sus ojos ya entonces descreídos, los ojos de un niño al que tanto le costaría entenderse a buenas con el mundo que le tocaría vivir a lo largo de su vida. Y seguía hablando el amigo de tantos años: fue Antonio Rabinad quien más le habló de su padre, de cuando su padre regresó de Francia después de pasar por el campo de Argelés con otros más de cien mil hombres, mujeres y niños que habían cruzado la frontera huyendo de la victoria fascista en 1939. Los recuerdos de Loquillo que arrancan de mi propio libro y de los que había leído de Antonio Rabinad, su héroe, seguramente más aún que su otro ídolo: Johnny Halliday. El día en que fue al Mercado de San Antonio y sus tenderetes de libros antiguos para conocer al escritor: «Allí estaba, exactamente igual que yo lo había imaginado, el Dostoievski del Clot, como dice Sue, mi compañera», escribe en El chico de la bomba. La figura del padre ausente en el imaginario de una infancia crecida en medio de la oscura sombra del franquismo. La magia de los libros. Las vidas que se ponen a vivir en las afueras de sus páginas. Las que un libro de memorias literarias como Algo personal ha sacado a la luz como de la chistera de un mago una tarde de circo. Nos dijimos que un día volveríamos a aquella casa, una isla en un barrio que ha cambiado su cara en los últimos tiempos, según me cuenta el mismo Loquillo. Seguro que algún día subiremos al terrado desde el que el niño Rabinad empezaba a contarse y a contarnos una de las historias más rabiosamente hermosas que he leído nunca en la literatura española contemporánea.

En las historias que nos conmueven nunca sale la palabra fin. Esta columna es una buena prueba de esa afirmación. Los libros empiezan de verdad cuando damos la vuelta a la última página y nos asomamos a nuestra propia vida, o a las vidas que nos rodean, a veces sin que nos demos cuenta, con el libro todavía en las manos. Si no han leído a Antonio Rabinad no tarden en hacerlo. Igual les cuesta encontrar sus libros. Pero aún así, o por eso mismo, no dejen de intentarlo, ¿vale? No se arrepentirán. Seguro que no. Seguro.