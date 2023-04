Eva Soriano: "Es difícil llegar a mucha gente haciendo humor"

La cómica Eva Soriano, que la noche del sábado presentó por cuarta vez consecutiva la gala de los Premios Astarté (de la Sección Oficial de Cortometrajes) del Festival de Cine de Eivissa, Ibicine, se mostró ayer muy agradecida por haber sido reconocida por este festival dirigido por Helher Escribano. Y es que en plena gala, celebrada en el auditorio de Can Ventosa, le concedieron de forma inesperada un Astarté de Honor especial por su trayectoria y por su gran implicación con este festival de sello ibicenco.

«Me hizo muchísima ilusión, pero, cuando entré a bambalinas, pregunté: ¿Significa que ya no queréis que vuelva?», bromeó la humorista durante la rueda de prensa posterior al evento en Can Ventosa, celebrada en la mañana de ayer en el Nassau Beach Club Ibiza, en Platja d’en Bossa. Escribano destacó que Soriano ya cuenta con su club de fans en la isla, puesto que en cada edición hay gente que se acerca a la alfombra roja por ella. «Este premio no deja de ser, como dijo Cayetana [Guillén Cuervo], un reconocimiento al esfuerzo de toda una carrera. Todavía te queda, pero tú no empezaste ayer», añadió la directora del festival dirigiéndose a la cómica.

Comedia, ¿género menor?

La premiada valoró la importancia de que Ibicine tenga en cuenta y visibilice a quienes hacen humor: «La comedia se tiene como un género menor. Me da la sensación que la gente no le ve el atractivo como para presentarlo a un festival, porque parece que siempre ganan los dramas y que los papeles que más lucen son los dramáticos». En este sentido, Eva Soriano dijo con guasa: «Hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar, que lo consigue cualquiera»: «Es muy complicado llegar a un gran número de personas haciendo humor, porque es algo muy subjetivo».

Sobre este asunto, Helher Escribano, quien también intervino en el coloquio, explicó que, paradójicamente, la pandemia hizo «resurgir» el género de la comedia: «En aquel momento creo que estábamos todos viendo comedias, porque todo era un drama». De hecho, dijo que en los años previos al covid costaba que entraran piezas de humor en Ibicine. Prueba de este resurgir son los propios Premios Astarté. En esta sexta edición, el mejor corto de ficción (‘Tula’, producido por Csc Films y Extrapictures) es una comedia y también el corto en el que aparece el premiado como mejor actor (José Dault por ‘Parlez-vous?’).

La presentadora de los Astarté se mostró muy contenta por la distinción: «A mí los premios me ilusionan mucho». A pesar de la participación del director insular de Cultura, Miquel Costa, la rueda de prensa tuvo un toque informal porque fue un seguido de bromas por parte de Soriano: «Otra cosa es ver cómo traslado el premio hasta Madrid, porque creo que es arma blanca. Con un Astarté te secuestro un avión. No para nada, sólo por contar unos chistes».

Por otro lado, dijo que ha crecido «muy paralelamente a Ibicine», y, mirando a Escribano, agregó: «Hace un tiempo te dije que hasta que tú no te canses, yo voy a continuar viniendo a Ibicine. Esto para mí no se trata de venir a currar. Vengo a ver a mis amigos, me divierto y disfruto mucho»: «Yo ahora llego a Madrid, esnifo un poco de CO2 y digo: ‘Bueno, me compensa por los cuatro días que he pasado en Eivissa’». De hecho, expresó su deseo de afincarse en este festival.

Mejor Corto de Ficción

Tras este acto, atendió a los medios la actriz Tamara Berbés, protagonista de ‘Tula’, de Beatriz de Silva, ganador del Premio Astarté al Mejor Corto de Ficción: «Me hizo mucha ilusión. No me esperaba para nada salir a recoger el premio, yo estaba en la relajación absoluta de mi butaca». En esta historia, Tula es una limpiadora de un instituto que entabla una relación con una adolescente, la hija de la directora, que le dice que está embarazada. A pesar de lo delicado de esta situación, se trata con humor: «Parece que se valora mucho el drama, y hay que valorarlo, pero creo que es importante buscar temas que se puedan tratar desde la comedia, porque creo que así van a llegar a cierto público que tal vez no irá a ver un drama», comentó al respecto la actriz, quien añadió: «Utilicemos esto para que sea una vía de comunicación de temas sociales e importantes».

Educación sexual

En este sentido, Berbés habló del guion de Beatriz de Silva: «Es muy conciso, son dos actrices, es un espacio, y con 12 minutos lineales. No hay saltos, expresa una idea muy concreta y no se queda sólo en la sinopsis. Del planteamiento inicial se producen muchos giros que nos llevan a un problema mucho mayor que es la falta de educación sexual».

El corto, un arte por sí mismo

Por otro lado, Berbés también comentó, en conversación con los medios, que es clave que el cortometraje se tenga en cuenta dentro del mundo del cine: «Parece que el corto es una cosa propia de la gente que está ensayando para hacer una película, y no es así. Hay muy buenos guiones de 12 o 20 minutos y tiene que haber festivales que los apoyen, por un tema económico y de visibilidad». También puso de relieve la cantidad de público al que consigue atrapar en Eivissa y en otros lugares.

Así, defendió que hace falta que el mundo del cortometraje tenga un poco más de proyección mainstream. Esto implicaría, añadió Tamara Berbés, que más plataformas compren cortos, que haya ciclos de cortos en cines grandes y que este formato gane más presencia en programas de televisión, poniendo de buen ejemplo a ‘Versión Española’, presentado por Cayetana Guillén Cuervo, quien este año es Premio Astarté de Honor a la divulgación del cine español.

En esta línea, la actriz de ‘Tula’ destacó la alta dificultad de «saber contar una buena historia en 12 o 15 minutos»: «Lograrlo me parece una virguería».

Mejor Corto Documental

También ayer se celebró un pódcast abierto al público en Nassau (el primer episodio de la sección de pódcast de Ibicine, producida por IB3 Ràdio), en el que se entrevistó a Escribano, Soriano, Berbés y también a Alberto Utrera, director de ‘Sembrando el futuro’, pieza ganadora del Astarté a Mejor Cortometraje Documental. Este trabajo, protagonizado por los hermanos Roca, del Celler de Can Roca, habla de la amenaza que supone la pérdida de la biodiversidad de los cultivos a partir de un viaje por todo el mundo. Utrera habló de la importancia que tienen los chefs para generar conciencia y promover así el consumo de productos locales y de temporada, de manera que se ayude a frenar el impacto ambiental: «La función de los chefs es utilizar productos locales y de temporada en sus recetas, o productos casi extintos, para favorecer su uso. Son el altavoz para conseguir que estos alimentos se vuelvan a consumir».

El director agradeció el premio al equipo de Ibicine y subrayó la importancia de que existan este tipo de festivales, «que dan visibilidad a otro tipo de narrativas y mensajes».