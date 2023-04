Galavera, el fin de un bloqueo

Galavera es el nombre del grupo que Raúl Tamarit, de Los Radiadores, tiene con su pareja, la violonchelista Vanessa Juan. Gala y Vera son los nombres de sus hijas y, bajo esas letras, acaban de sacar un EP titulado El Viento. Este trabajo es la materialización de la superación de una crisis creativa. «Durante el confinamiento sufrí un bloqueo, no tenía ganas de escribir, de tocar. Fueron semanas muy tristes, Los Radiadores acabábamos de publicar un elepé, Bailes de verano, que a causa de la situación socio sanitaria no pudimos presentar como se merecía. Cayeron todos los conciertos programados, me pudo la desgana y me puse a perder el tiempo haciendo nada», recuerda el guitarrista.

Durante aquellos días de aburrimiento, Raúl y Vanessa repasaron el repertorio de Galavera, refrescando el material publicado en 2014 en otro disco, Dos y Dos. Tocando, paseando, viviendo, la inspiración fue despertando poco a poco y el resultado quedó preso en un trabajo más elaborado, coherente, potente y personal que aquella pieza de hace casi diez años. «Podíamos haberlo publicado antes pero no me apetecía defenderlo si no me encontraba al cien por cien», reconoce Tamarit. Ahora lo está y llegó el momento de hacerlo. El dúo nuclear actúa este viernes en el Centro Excursionista, en formato de banda con Javi López a la guitarra eléctrica, Juan Barcala a la batería y Adri Castellanos al bajo. Canela fina. El Viento suena a espacios abiertos surcados por ferrocarriles, a praderas frescas y a promesas de un tiempo nuevo por vivir. Huele al encuentro con los brazos queridos, a amor carnal, a deseo y a piel, como en «El viento me trajo hasta aquí» y «Delante de mí». Sabe a optimismo, a pasión emocionante y a mirar hacia adelante. A paz y a reconciliación en «Ese día salió el sol», y a pop luminoso, rítmico, sosegado, pero vívido y vibrante como un amanecer en el Perelló en «El pueblo habló». Para acabar, Raúl y Vanessa viajan con Johnny Cash y los Surfin’ Bichos en un tren de rock trotón, fantasmal, onírico, trémulo y confuso, buscando una luz al final del túnel en «Todo tan claro». Obviamente, la encontraron y ahora es tiempo de disfrutar de ella. «Seguiremos tocando, pero no tenemos prisa. Durante estos últimos tiempos hemos tocado en dúo acústico, así que el proyecto ha tenido una continuidad. Nadie nos mete presión, no dependemos de la industria discográfica ni de un público masivo, así que yo voy componiendo y vamos tocando. Escribo tanto para Galavera como para Los Radiadores, a veces con la sorpresa de que una canción compuesta para unos acaba en el repertorio de los otros», explica Raúl, que publica sus trabajos con ambas bandas bajo el paraguas de Bonavena Música y con el sello distintivo del diseño gráfico de Balbina Benito. La ilustradora les ha firmado otra chulísima cubierta, un corazón partido entre cactus que, en el fondo, no está tan roto. Y hablando de Los Radiadores, Raúl anuncia que están en una forma extraordinaria y que tienen un disco a medio grabar lleno de nuevas canciones. «Del local de ensayo salen unas vibraciones tremendas. Está feo que yo lo diga, pero sonamos como un cañón y se nos comen las ganas de volver a salir a tocar, sobre todo después de haber vuelto a los escenarios abriendo para Seguridad Social y su gira de Introglicerina», subraya. Eso ya se verá, pero antes, Galavera, uno de los escasos regalos que la pandemia nos dejó.