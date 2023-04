La sala d’exposicions de la Biblioteca del Mar-Natzaret de València s’ha reconvertit en una sala de jocs, per a acollir una instal·lació multidisciplinària creada per Cristina Díaz (Màlaga, 2001). La jove artista emergent proposa al públic una mostra que, a través de diferents creacions artístiques, reflexa com en la societat actual, la creativitat en general -i la infantil en particular- estan «en perill d’extinció».

Així, segons explica, l’objectiu és «trobar aquell xiquet o aquella xiqueta que vam ser i rescatar la creativitat infantil que una vegada va formar part de nosaltres».

’exposició, comissariada per Natividad Navalón i Teresa Cháfer, s’inaugura hui i podrà visitar-se fins al pròxim 27 d’abril. No és una mostra a l’ús, doncs interpel·la directament al públic, animant-lo a «fer el que vulguen», gaudint de ser xiquets, i dibuixant i oblidant durant uns minuts les obligacions de la vida adulta. I és que, com lamenta, «en edats adultes, la creativitat no es potencia com quan som xiquets, i la tecnologia fomenta eixa absència de creativitat».

Imaginar a través d'un joc de xiquets

Amb el títol «Cuentos absurdos para no dormir», l’autora qualifica la seua original instal·lació com a «interdisciplinària i transgeneracional»; i demana als visitants que deixen volar la seua imaginació, com feien a la seua infància. Com explica, a través d’un aparent joc de xiquets (amb escultures i pintures que semblen infantils), «qui vinga fins a esta biblioteca municipal potser acabe coneixent-se un poc millor. Pretén ajudar a qualsevol a rescatar la seua essència infantil; també a allunyar per un moment les preocupacions de la maduresa».

«La memòria infantil dels adults es veurà sotmesa al rescat dels (bons) records», assegura, creant així una experiència positiva i amable per al visitant que seguisca el joc i observe els dibuixos sense prejudicis.

Cristina Díaz estudia Belles Arts de la Universitat de Màlaga, però actualment gaudix d’una beca de mobilitat Sicue en la Universitat Politècnica de València.

A més de la proposta de «Cuentos absurdos para no dormir», també ha treballat en altres projectes sobre la memòria i els records com, per exemple, amb persones amb Alzhéimer.