La séptima edición del festival DocsValència. Espai de No Ficció, que se celebrará del 5 al 13 de mayo en la capital valenciana, proyectará un documental sobre el mundo del 'running’ desde la mirada femenina, con especial protagonismo del Maratón de València, y otro sobre el aclamado cineasta alemán Werner Herzog, autor de las obras maestras ‘Aguirre, la cólera de Dios’, ‘Fitzcarraldo’, ‘Grizzly Men’ o ‘La cueva de los sueños olvidados’, entre una larga lista de filmes premiados.

La película ’42.195’, dirigida por Alejandro Strauss, nos invita a adentrarnos en el mundo del maratón para comprender su verdadero significado a través de las historias de corredoras de diferentes culturas y orígenes sociales. La película explora la profunda conexión humana con el acto de correr y cómo esta actividad puede transformar a las personas. El filme es una inmersión emocionante en la experiencia del maratón con el aliciente de que la prueba valenciana es una de las protagonistas.

Werner Herzog, considerado uno de los grandes maestros del cine, es una figura polifacética que ha destacado tanto como director, autor, poeta, actor y artista de la voz, entre otras facetas. El documental ‘Radical Dreamer’, dirigido por Thomas Von Steinäcker, es un homenaje a su carrera, una obra que explora la personalidad única de Herzog y su constante búsqueda de la verdad a través del cine. Una película imprescindible para los amantes del séptimo arte y de la cultura.

Global Docs, Panorama, Mirades y Fragments

Una de las señas de identidad de DocsValència son sus tres secciones competitivas: Global Docs, Panorama y Mirades. En Global Docs se presentarán proyectos internacionales de gran interés. Por su parte, la sección Panorama incluirá una selección de propuestas de no ficción nacionales, con una mirada crítica y reflexiva sobre nuestra realidad. Mirades engloba los filmes creados en la Comunitat Valenciana, un espacio para descubrir el talento local y su compromiso con la sociedad.

Además, este año se suma una nueva sección en competición: Fragments. Durante los días 6 y 7 de mayo, se llevará a cabo una sesión maratoniana de 16 cortometrajes valencianos que se proyectarán de manera continua desde las 16:30 horas en el Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC). El corto ganador recibirá un premio de 700 euros otorgado por la Fundación SGAE.

En Global Docs, además de 'Radical Dreamer' y ’42.195', se proyectarán 'Into the Ice', de Lars Henrik Ostenfeld, que explora la investigación de Jason Box, Alan Hubbard y Dorthe Dahl-Jensen sobre el derretimiento de los glaciares; 'Karaoke Paradise', de Einari Paakkanen, que presenta fragmentos de felicidad y recuerdos capturados en diversas actuaciones de karaoke en Finlandia; y 'No Place for You in Our Town', dirigida por Nikolay Stefanov, que retrata a un grupo de hooligans de la ciudad más dura de Bulgaria.

Tortura, guerra y violencia

En la sección Panorama se proyectarán 'Carpetas Azules', dirigida por Ander Iriarte, que se adentra en la investigación sobre la tortura en el País Vasco, mientras que 'La Singla', de Paloma Zapata García, narra la historia de una bailaora de flamenco sorda que revolucionó el género. 'Regreso a Raqqa', dirigida por Albert Solé y Raúl Cuevas, relata el secuestro de 19 periodistas y funcionarios de ONG capturados por el Estado Islámico. 'Los Negociadores. Cómo construir la paz', de Rosalind Bain, ofrece una reflexión sobre la identidad y evolución de aquellos que buscan soluciones a los conflictos armados en el siglo XXI.

La sección Mirades presenta una cuidada selección de documentales con temáticas sociales y políticas que invitan a la reflexión. Entre las películas programadas destacan 'Canción perdida' de Nacho Sirera, que explora la trágica historia de la columna Casas Sala durante la Guerra Civil; 'El precio del oro' de Lucía Casañ Rodríguez, que denuncia la violencia y el impacto ambiental que genera la extracción ilegal de oro en Colombia; y 'Flores de tierra quemada. Estrategias del terror en Guatemala y España’, de Sergi Tarín, Óskar Navarro y Katherine Muñoz Tirano, que se adentra en las consecuencias de la violencia en dos continentes.

Otros títulos de Mirades son 'Las tres muertes de Teófilo del Valle’, de Manuel de Juan Navarro, sobre una movilizaciones obreras que acabaron en asesinato policial; ’Naturaleza de lo extraordinario’, de Ligia Pájaro y Vicente Navarro, una materialización de una utopía posible; ‘Novelda-Japón’, de Alfredo Navarro Benito, que narra el sueño de un cineasta; ‘Sucro', de Vicent Pons y Toni Lucas, una road movie que recorre uno de los ríos más contaminados de España; ‘Toda una vida’, de Marta Romero, sobre una nieta que graba a su abuela con Alzheimer; y 'Yo tenía una vida’, de Octavio Guerra, que trata el sinhogarismo.

El festival DocsValència proyectará sus cintas en varias sedes de València, incluyendo los Cines Lys como sede principal, así como el Octubre Centre de Cultura Contemporània, la sala Rialto de la Filmoteca valenciana y La Nau Centre Cultural de la Universitat de València. El certamen está patrocinado por l´Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana y l´Ajuntament de València, y cuenta con la colaboración de diversas organizaciones, entre ellas, À Punt Mèdia, IVACE Internacional, Festival Internacional de Cine Documental DocsMX, Taller Audiovisuales Universitat de València, EMT, Col·legi Major Rector Peset, Jameson, Royal Bliss, Aquabona, Productoras Independientes Audiovisuales Federadas (PIAF), Kika Lux, RCAudio, Fundación SGAE, Munk y Muviment Cultural Bar.