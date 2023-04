Los amantes de la lectura tienen cita en València, y es que la Fira del Llibre regresa a su emplazamiento habitual desde 1985, el Jardín de Viveros, del 27 de abril al 7 de mayo. La 58 edición de esta feria reunirá cientos de expositores, tanto locales como nacionales, con todas las novedades literarias de este año.

Los últimos datos relativos al hábito de lectura ofrecidos por el Ministerio de Cultura reflejan que cada vez son más los valencianos que leen habitualmente. No obstante, la forma en la que lo hacen ha evolucionado con el paso de los años.

La lectura en formato digital se triplica entre los valencianos

Entre la población valenciana que lee, los hay quienes lo hacen en formato papel y los que, por otra parte, lo hacen en un soporte digital. Durante los últimos once años las cifras obtenidas del porcentaje de personas que leen en papel en la Comunitat Valenciana ha variado muy poco: del 53,8% en 2011 y al 56,7% en 2022. Sin embargo, el porcentaje de quienes leen en digital prácticamente se ha triplicado durante el mismo periodo de tiempo, pasando del 7,2% en 2011 al 20,5% en 2022.

Dentro de este grupo ha crecido la lectura a través de libros digitales (del 0,5% de 2011 al 3,75 en 2022), así como con otros soportes móviles como tablets y smartphones (del 1,5% en 2011 al 2,2% en 2022).

Los valencianos que leen en su tiempo libre, por debajo de la media nacional

Cada vez son más las personas mayores de 14 años que deciden invertir su tiempo de ocio en leer, aumentando en todas las comunidades autónomas en una comparativa realizada con los datos obtenidos del año 2012 y los del 2022. De hecho, la media nacional ha crecido un 5,7%, subiendo hasta el 64,8% de la población.

En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, las cifras del 2022 reflejan que el porcentaje de los valencianos y valencianas que leen en su tiempo libre se sitúa por debajo de la media nacional (64,7%), pese a que ha crecido notablemente desde el 2012 (56,8%). De hecho, el hábito de lectura es mayor en seis comunidades: Aragón, La Rioja, País Vasco, Navarra, Cataluña y, finalmente, la que lidera la tabla, Madrid.

¿En qué lengua prefieren leer los valencianos?

En las comunidades autónomas con lengua autonómica, de poder elegir, la mayoría de los lectores prefieren leer los libros en castellano, y la Comunidad Valenciana no es una excepción. De hecho, el 95,4% de los valencianos se decantan por las lecturas en castellano, frente al 2,4% que optan por las escritas en valenciano y el 2,2% en el resto de lenguas. Este porcentaje es todavía mayor cuando hablamos de la lectura de prensa, elevándose hasta el 97,5% quienes escogen hacerlo en castellano.

Pese a que la preferencia por la lectura en castellano también es la mayoritaria en Cataluña (59,4%), los datos obtenidos en esta comunidad son muy diferentes, ya que el 37,8% de la población catalana se decanta por las lecturas en catalán.

Las mujeres leen más que los hombres

Durante los últimos diez años las mujeres han leído más que los hombres, y en las cifras de 2022 se observa que el porcentaje de hombres que leen habitualmente en España es del 59,5% frente al 69,9% de mujeres.

Los motivos por los que la gente no lee

Una gran parte de la población española no lee, exactamente el 35,2%. No obstante, ¿Cuáles son los motivos por los que estas personas no mantienen un hábito de lectura? Pues bien, cada quién tiene sus motivos. El más generalizado es la falta de tiempo, de hecho cuatro de cada diez españoles no leen por esta razón. Además, esta causa está todavía más extendida entre la población activa más joven (de entre los 25 y los 34 años), elevándose a casi seis de cada diez jóvenes.

También existe un gran porcentaje de la población que prefiere invertir su tiempo libre en otras actividades (30,6%) como pasear, descansar, ver series o películas, hacer deporte, quedar con amigos o utilizar las redes sociales. Finalmente, casi tres de cada diez españoles no leen porque no les interesa hacerlo.