Son unos viejos conocidos de ese público valenciano que echó los dientes musicales en las discotecas de los 80 escuchando canciones como «Wasteland», «Butterfly on a Wheel» o «Deliverance».

The Mission, la banda fundada por Wayne Hussey y Craig Adams cuando dejaron (o Andrew Eldritch les echó de) The Sister of Mercy, regresan el próximo domingo a València como parte del Deja Vu Tour, una gira en la que además de interpretar sus míticos y góticos himnos, los de Bristol presentarán las canciones de “Desorden”, su último disco. El concierto tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en la sala Repvblicca con Sigmund Wilder como telonero.

Ku Manises 1986

No es, ni mucho menos, la primera vez que The Mission se dejan caer por la ciudad. De hecho, siempre que tienen la ocasión aseguran que es una de sus plazas favoritas. Actuaron en Ku Manises en el 86, en Arena en el 88 y el 90, volvieron a tocar en Ku un par de veces más, y en Repvblicca también, la última de ellas en 2016.

En 2020, días antes de que se decretara el confinamiento por la pandemia del coronavirus, Wayne Hussey, Craig Adams y Simon Hinkler ofrecieron dos conciertos en la Sala Moon con dos repertorios diferentes. En el primero The Mission tocarán canciones de sus álbumes impares y en el segundo de sus discos pares.

«Tenemos ya cierta edad y tocar en una ciudad diferente todos los días se vuelve bastante agotador. Así que queremos pasar un par de días en cada ciudad y, si nos apetece, pasear por ella, lo cual rara vez podemos permitirnos», justificaba Hussey a preguntas de Levante-EMV.

De Bristol a Chocolate

The Mission se formó en 1986 y rápidamente se hicieron un lugar entre la escena del rock gótico británico gracias a su música melodramática y grandilocuente como unos Led Zeppelin oscuros y ochenteros. De hecho, John Paul Jones, bajista de los Zep, fue el productor de su segundo disco, ‘Children’, que amplió su audiencia más allá de las islas británicas, consiguiendo cierto renombre en Estados Unidos o, como es el caso, la València de discotecas con cierta querencia a este tipo de melodías como Chocolate o Espiral.

“Carved in Sand” de 1990 se deshizo de la fascinación Zep de The Mission por una composición más refinada. Hinkler dejó la banda a la mitad de la gira de aquel álbum y finalmente fue reemplazado permanentemente por Paul Etchells.

En 1992 Hussey era el único miembro original que quedaba en una banda que poco a poco fue alcanzado cada vez menor relevancia. En 2011, con motivo de la conmemoración del 25° aniversario, Wayne Hussey, Craig Adams, Simon Hinkler y el baterista Mike Kelly se reunieron para una extensa gira que los llevó a varios países del mundo y desde entonces han seguido girando y publicando nuevos discos con más o menos frecuencias.

«Creo que nuestra audiencia, en general, ha envejecido con nosotros -explica Hussey sobre sus fieles acólitos-. Nuestro público no se ha regenerado tanto como me gustaría o creo que merecemos, pero "c'est la vie". Hay una o dos caras nuevas aquí y allá, y siempre es alentador verlo, pero es lo que es. Estamos bendecidos con una audiencia muy leal y sin ellos no estaríamos aquí hoy».

Sexo, drogas y rock'n'roll

The Mission son unos dignos supervivientes de ellos mismos y de sus excesos. Cuando irrumpieron en el panorama musical de los 80, pronto fueron saludados como adalides de la enseña del «sexo, drogas y rock'n'roll». Pero los tiempos han cambiado y ahora son unos señores bien tocando sus viejas canciones.

Aun así, Hussey advertía en 2020 a este periódico que «cada gira que salgo empiezo con las mejores intenciones, pero en algún momento, esas mejores intenciones se van por la ventana». Dice que se hace difícil comer adecuadamente y que intenta no fumar más, «pero generalmente recaigo en algún momento durante la gira. Y todavía abro una botella de vino una hora antes de la actuación y me la voy puliendo durante el espectáculo. Pero he aprendido que no he de beber después de los conciertos, ya que es cuando comienzan los problemas, especialmente cuando hay una gira larga como ésta. Y ya no uso drogas, y trato de comer frutas, nueces y verduras. Pero siempre existe la posibilidad de que me resbale. ¡Al fin y al cabo, solo soy humano!».