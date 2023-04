La banda británica The Mission regresan el próximo domingo a València con un concierto que tendrá lugar en la sala Repvblicca a partir de las 21.00 horas. Y ojo, esto de las 21.00 horas en punto es importante y es algo que tendrán que tener muy en cuenta los fans valencianos del grupo comandado por Wayne Hussey y Craig Adams si esperan disfrutar de un buen concierto.

Y si no, que se lo digan a sus fans de Barcelona a los que la banda le ha dedicado un post en las redes sociales para quejarse de su falta de puntualidad.

La "actitud" de los españoles

"Parece que los españoles tienen una actitud de laissez-faire cuando se trata de medir el tiempo", empieza el escrito subido por The Mission tras su concierto en la sala barcelonesa Razzmatazz.

"Anunciamos la hora de apertura de las puertas y nuestro tiempo en el escenario y, sin embargo, esta era la escena fuera del Razzamatazz veinte minutos DESPUÉS de que The Mission saliera al escenario", señalan a continuación en referencia a una fotografía en la que se puede observar una larga cola ante las puertas de la sala de conciertos.

Según indican los autores de canciones como «Wasteland», «Butterfly on a Wheel» o «Deliverance», al observar que a la hora programada todavía había público que no había accedido a la sala, The Mission decidió subir al escenario casi media hora más tarde, lo que obligó a los músicos a trastocar sus rutinas ante este tipo de eventos como, en este caso, descorchar una botella de vino una hora antes de aparecer ante su público.

La meticulosa rutina del vino

"Como la mayoría de las bandas, nuestros cuatro héroes tienen sus rituales previos a los espectáculos, uno de los cuales es "vino en punto", la hora en que se descorchan los corchos -explican-. Este momento se ha afinado con precisión con años de práctica y experiencia, pero si el tiempo del escenario se mueve, toda la meticulosa rutina se descontrola y no podemos garantizar que los muchachos se comporten de la mejor manera".

Es decir, sin el "vino en punto" The Mission podrían haberse cabreado y no hacer un concierto en condiciones, algo que, según la propia banda, no sucedió: "Afortunadamente para Barcelona, vosotros, el público que llegasteis tarde, os salisteis con la vuestra anoche y el espectáculo fue genial. Mucho canto que a los chicos les encanta escuchar. Así que gracias Barcelona por tanta calidez, a pesar de no llegar a tiempo".

Ya en una entrevista concedida a Levante-EMV de cara a los dos conciertos que ofrecieron en València en marzo de 2020, Hussey hacía referencia a este ritual espirituoso de la banda: "Todavía abro una botella de vino una hora antes de la actuación y me la voy puliendo durante el espectáculo. Pero he aprendido que no he de beber después de los conciertos, ya que es cuando comienzan los problemas, especialmente cuando hay una gira larga como ésta. Y ya no uso drogas, y trato de comer frutas, nueces y verduras. Pero siempre existe la posibilidad de que me resbale. ¡Al fin y al cabo, solo soy humano!».

Apertura de puertas

Así pues, ya saben los fans valencianos de The Mission lo que puede ocurrir si le fastidian a la banda su rutina del "vino en punto". Así que apunte: la apertura de puertas en la sala Repvblicca será a las 20.00 horas y el show dará comienzo a las 21.00 horas.