La Fira del Llibre regresa este jueves a su emplazamiento habitual desde 1985, los Jardines de Viveros. La cita se extenderá hasta el 7 de mayo. En total serán 11 los días que los libreros expondrán sus novedades literarias al aire libre, una cita ineludible para tomar el pulso al sector editorial.

Muchos serán los rostros conocidos que presentarán sus últimos trabajos en esta tradicional cita. Habituales de las letras como Juan José Millás, Rosa Montero o Julia Navarro presentarán sus últimos libros, así como Ferran Torrent, Martí Domínguez, Àngels Gregori o Maria Josep Escrivà, entre muchos otros autores. Rebeca Stones, Ana Forner y las súper ventas Alice Kellen o Elísabet Benavent también pasarán por la Fira del Llibre 2023.

Sin embargo, la feria editorial deja también firmas de celebridades menos habituales en las librerías y más conocidas en otros campos como el deporte. Es el caso del exportero del Valencia CF, Santiago Cañizares, quien firmará ejemplares de "Cañete. Mucho más que un gran portero", de César Toldrá y Alfonso Gil, publicado por Editorial Sargantana. El día elegido ha sido el sábado, 29 de abril, a las 18.00 horas, cita que tendrá lugar en la caseta de Abacus (82-83).

Anécdotas y testimonios

Esta obra, según la editorial, "continúa conquistando a la crítica y al público desde su lanzamiento" y "va más allá de una biografía al uso acerca de Santiago Cañizares Ruiz, puesto que no es solamente un gran portero. Leyenda viva del Valencia CF, lo han disfrutado también conjuntos como Real Madrid, Elche, Mérida y Celta. Además, la selección nacional ha contado con él bajo los palos en 46 ocasiones. Este libro, repleto de anécdotas y testimonios sobre el emblemático guardameta, es además un interesantísimo viaje para descubrir también al empresario, al piloto de rallies, al amante de la naturaleza, al comentarista y, en definitiva, a una gran persona".

la editorial recuerda que "para conocer más detalles de este proceso, contactamos con los autores, quienes nos adentran en la gestación de este libro". "En varias de las ocasiones en las que coincidí con Santi durante su carrera deportiva le comenté, medio en broma, medio en serio, que los éxitos y desventuras que se intercalaban en su vida daban para escribir un libro, e incluso una vez retirado del fútbol le ratifiqué ese pensamiento ante las vivencias de todo tipo que siguieron tanto en su faceta profesional como en la personal", recuerda César Toldrá. En esta biografía se narran, detalla Toldrá, "las peripecias de un futbolista, piloto de rallies, comentarista de radio y televisión, youtuber y tuitero, además de sus experiencias como hijo y padre de familia, con la intención de trasladar los momentos clave de una persona tenaz, inteligente, comunicativa, leal a sus principios y consecuente".

Sus amores: familia y fútbol

Alfonso Gil relata otros aspectos destacables extraídos de la experiencia de adentrarse en el universo del legendario portero: "Santi Cañizares ha conseguido durante las muchas horas de conversación que han propiciado la redacción de este libro atrapar a sus autores por su personalidad, su amor a su familia y al fútbol y por la pasión que ha puesto en todo aquello en lo que ha implicado desde su infancia".

Por todo ello, Gil no duda en asegurar que "cuando el lector llegue a la última página del libro, podrá estar de acuerdo o no con su forma de afrontar lo que la vida le ha puesto por delante, sus referentes o sus opiniones sobre aquellas personas que no le han gustado tanto, pero nadie dudará de que es mucho más que un gran portero de fútbol".