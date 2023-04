El Servei de Cultura Universitària de la Universitat de València organitza el ‘Cicle Sorolla’ amb motiu de l'efemèride de la mort del pintor Joaquín Sorolla i Bastida (València, 1863 – Cercedilla, 1923), en el qual es realitzarà una conferència mensual, a partir d'este mes d'abril.

La primera activitat serà ‘Sorolla i el seu temps’, a càrrec del catedràtic d'història de l'art de la Universitat de València Rafael Gil Salines. Totes les conferències seran impartits per especialistes a la Universitat que hagen estudiat la figura del pintor valencià.

El cicle pretén mostrar una mirada transversal sobre el gran artista valencià, la seua obra i el seu temps, però "anant més enllà de la seua faceta més popular", explica la vicerectora de Cultura, Ester Alba.

La vicerectora de Cultura i Societat, Ester Alba, recorda que Sorolla és “un dels pintors valencians més reconeguts tant a nivell nacional com internacionalment, però volem

Més enllà del Mediterrani

El ‘Cicle Sorolla’ tractarà d'il·lustrar sobre perspectives "completament noves i necessàries" de Sorolla, per a "entendre i situar la seua obra en el marc de la modernitat, per a comprendre i reconéixer la importància d'un dels pintors valencians més universals", apunta la UV.

Rafael Gil destaca que, “fins ara s'ha anat abordant l'obra de Joaquín Sorolla fonamentalment des d'una perspectiva mediterraneista, posant l'accent sobre la seua contribució en la plasmació de la llum i el color del Mediterrani”.

De fet, el catedràtic apunta que l'obra de Sorolla, com a inici de la pintura moderna a Espanya, “va projectar una imatge d'Espanya com a país alegre i vital, fortament contrastada amb la idea que subministrava l'obra d'altres artistes com, per exemple, Ignacio Zuloaga”.

No obstant això, és més desconegut el moment en què Sorolla va començar els seus estudis acadèmics, o els seus mestres i amic. Tampoc es coneix cap estudi científic sobre la seua influència, és a dir, sobre els seus deixebles més directes i sobre el corrent que va generar el seu estil: el “sorollismo” i “postsorollismo”.

Activitats de l'Aula d'Arts Visuals

El ‘Cicle Sorolla’ s'emmarca en les activitats organitzades per l'Aula d’Arts Visuals, que pretén abordar aquelles manifestacions culturals i artístiques que es relacionen amb la imatge fixa, com ara la fotografia, la il·lustració, el dibuix, la pintura o el street art.

Com indica la directora del Servei de Cultura Universitària, Adela Cortijo, l'Aula d’Arts Visuals “cerca establir tant una reflexió ètica i estètica com una lectura social de les imatges en les quals es troba immersa la societat actual”.

Igualment, l'Aula proposa un acostament a les arts visuals “des d'una perspectiva formativa, crítica i universitària”, que s'articula a través de diversos tallers, seminaris i cicles formatius vinculats a la programació del Servei de Cultura Universitària i l'àrea d'exposicions, afegix.