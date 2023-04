La Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana, el MuVIM y Andreu World presentan el libro El diseño es bueno para la salud, publicado por La Fábrica.

La publicación es el resultado de una investigación realizada por Ramón Úbeda con motivo de València Capital Mundial del Diseño 2022, que muestra “el importante rol del diseño en la sanidad, enfatizando su capacidad como herramienta para el progreso y el bienestar de las personas”, apuntan desde la fundación.

El diseño forma parte de la solución

“El diseño por sí mismo no puede curar nada, pero tampoco podría hacerlo una vacuna si no tenemos una jeringuilla para inyectarla. Diseñarla forma parte de la solución, no es un valor añadido, es esencial en el desarrollo de cualquier innovación por el bien social”, explican.

El libro ofrece un punto de vista diferente para hablar del diseño, más allá de lo “decorativo y accesorio”, con 500 ejemplos de que la ciencia y la medicina van de la mano de la tecnología y el diseño.

Asimismo, el contenido del libro ha sido la base de la exposición "Diseño y salud", organizada por el MuVIM que, según detallan, ha recogido un número de visitas sin precedentes durante su apertura hasta el mes de abril.

La obra cuenta con escritos de Juli Capella, Patricio Sáiz, Pepa Reverter, Quim Larrea, Lluís Morillas, Luis Bassat, Víctor Palau, Álvaro Sobrino, Oscar Guayabero, Valentín Río, Artur Galocha, Xavi Calvo, Quico Vidal, Coke Ferreiro, Oriol Ventura, Toni Clariana, Tachy Mora, Jesús Llinares, Salvi Plaja, Carlos Atienza, Soledad Lorenzo, Marcus Hurst, Koke Fernández, Ana Domínguez Siemens y Carmelo Zappulla.