El artista considerado como el "Rey de la Bachata", Romeo Santos, actuará este verano en directo en València. El cantante nacido en el Bronx protagonizará en el mes de julio cuatro conciertos seguidos en el Wizink Center de Madrid para los que ya ha vendido todas las entradas. Días después, y según ha podido saber este periódico, Romeo Santos acudirá a la Marina Sur de València, actuación para la que todavía no se han puesto a la venta las entradas.

El 22 de julio

El artista de origen estadounidense se ha embarcado en una nueva gira mundial bajo nombre de 'Fórmula Vol. 3', título también de su último trabajo de estudio. En concreto, el autor de "Propuesta indecente", "Imitadora" o "Necio" actuará en València el 22 de julio, unos días después del concierto de otra de las estrellas de la música latina contemporánea: Feid. No es la primera vez que Santos ofrece un concierto en el recinto marítimo de la ciudad, ya que presentó allí su disco "Golden" en mayo de 2018.

Anthony "Romeo" Santos nació el 21 de julio de 1981 en el barrio Bronx de Nueva York y, según ha confesado en diversas entrevistas, se interesó por la música cuando escuchóal valenciano Camilo Sesto, y a otros artistas como Juan Gabriel, Omar Alfano, Juan Luis Guerra y las composiciones de Manuel Alejandro.

Así, Romeo se unió al coro de su iglesia con su primo Henry. Poco después, ambos conocerían a Lenny y Mikey, con los cuales formaron el grupo Aventura, donde el artista estadounidense compuso canciones como “Gone" y “Obsesión”, "Cuándo volverás", "Todavía me amas", "Hermanita", "La boda", "Un beso", "Mi corazoncito", "Los infieles", "El perdedor", "Por un segundo " y muchos más.

Desde que en 2011 inició su carrera en solitario, Santos ha sido una figura clave para la proyección de la bachata a nivel internacional, al llevar varios de sus temas al top de las listas de Billboard Latino y a listas de Europa.

También ha compuesto canciones para Wisin & Yandel ("Noche de sexo"), Thalia ("No, no, no"), El Torito o Antony Santos. Además, ha cantado junto a Santana, Karol G, Ozuna o Anuel AA, Drake, Marc Anthony, Julio Iglesias o Rosalía, entre muchos otros.