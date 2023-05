La editorial de Enric Valor censura la violencia machista en una de sus rondallas

Edicions de Butllent (la editorial de Enric Valor) ha decidido eliminar un episodio de la adaptación de la rondalla «Peret», que se publicó el pasado mes de abril y que fue recogida por Enric Valor entre los años 50 y 60. En la rondalla, se mostraba el asesinato de una mujer a manos de su pareja.

Al final de la obra, la editora Nuria Sendra incluye una nota en la que explica el motivo por el cual se ha tomado la decisión de eliminar este fragmento de la nueva adaptación. «En la historia original de Peret (quien tiene un protagonismo que persigue solo el beneficio propio, sin importarle cómo afecta a los otros), hay un episodio que nos conduce a hacer una excepción respecto a la fidelidad de los originales», indica. Sendra señala que en los dos primeros meses del 2023 (momento en el que se ha realizado la adaptación) han sido asesinadas en España diez mujeres, «por el simple hecho de serlo», a manos de hombres cercanos a ellas. En concreto, en sus palabras, «son más de una víctima por semana».

«Son individuos que, obviamente, no las consideraban como iguales. Algunos agresores eran muy jóvenes, por lo que no tienen eximente de haber sido educados en una cultura anticuada», denuncia Sendra. La editora acompaña el texto con algunas cifras de años anteriores, las cuales considera «una auténtica masacre». A modo de ejemplo, 49 mujeres fueron asesinadas en España por violencia machista en 2022, en 2021 hubo 48 y en 2019 la cifra ascendía a 56.

La editora concluye en su nota: «No podemos borrar estos terribles asesinatos, no podemos devolver la vida a aquellas hijas, madres, hermanas, amigas, que serán tan añoradas por las personas que si que las querían, por toda la gente con un mínimo de empatía y respeto por la vida. Pero sí que podemos borrar de esta rondalla el episodio en el que se explica uno de estos casos».

Lectores jóvenes

Tras la eliminación, la editora ha explicado a Levante-EMV que esta versión va dirigida a unos lectores muy jóvenes, aunque reconoce que «también muy capacitados». Sin embargo,«no sabemos cuál es la situación que viven en su casa estos niños. Si supiéramos que hay un mediador, es decir, que alguien les va a explicar que esto no se debe hacer, lo dejaríamos. Pero... ¿Y si su tía o su madre están viviendo una situación parecida?», pregunta.

Sendra reconoce que la decisión de mantener o eliminar el argumento generó cierto conflicto.

Sin embargo, ella lo tenía claro. «No podemos naturalizar este tipo de hechos porque los asesinatos machistas están a la orden del día», reconoce a este diario. Añade que en la rondalla también aparecen otras muertes, pero «no todos los días aparecen pastores muertos, mientras que mujeres sí. La violencia machista inunda los medios de comunicación y, por lo tanto, no podemos naturalizarlo». Sin embargo, la editora invita a la gente, también a los jóvenes, a leer el texto original «con ojos críticos». «Son historias antiguas. Los protagonistas no son modelos a seguir», recalca.