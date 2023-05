Porno y venganza en las entrañas de València

El afamado productor y director de cine porno Miguel Murillo aparece brutalmente asesinado en el Casino del Americano, en el límite entre València y Burjassot. Unas horas antes de su truculenta muerte -lo hallan desnudo, con un brazo de maniquí saliéndole del ano, su propio pene incrustado la garganta y un papel con un mensaje escrito (“sin arcada no hay mamada”)- se había reunido con el dueño de un puticlub de Alaquàs. Y antes de eso estaba ultimando los detalles de un festival dedicado a la industria del sexo en Fira València.

La de Murillo no será el único asesinato que aparece en Valencia roja, una novela que llena de sexo enfermo y venganza las entrañas de la ciudad y con la que Ana Martínez Muñoz debuta en el mundo de la literatura. Funcionaria en el departamento de informática de un ayuntamiento de l’Horta, la entrada en el mundillo editorial de Martínez Muñoz ha sido a lo grande: María Fasce, directora literaria de Alfaguara, la fichó tras conocer su trabajo en un taller de escritura cuando apenas habían empezado a desarrollar esta historia. Y ya le han comprado los derechos de traducción en Italia y Francia.

“Ni en mis sueños más ambiciosos podía imaginarme este escenario -asegura-. De hecho, cuando empecé a escribir Valencia Roja me puse a ahorrar para poderla autopublicar. Así que yo ya estoy satisfecha, ahora que sean los lectores los que decidan”.

El miedo como motivo

Hay una frase de Ray Bradbury a la que recurre Martínez Muñoz cuando le pregunta por qué ha elegido el mundo del porno como leit motiv de su primera novela. “Decía que la obra de un escritor está hecha con lo que teme al apagar la luz -recuerda la escritora valenciana-. Últimamente no he parado de escuchar noticias sobre violaciones grupales, de adolescentes drogadas para abusar de ellas… Mil casos que ponen los pelos de punta. Yo soy madre de un chico de 14 y una niña de 12 y sé que mi hija de aquí cuatro o tres años saldrá por la noche y que yo tendré miedo”.

Con esa preocupación, y con la mala conciencia que le provoca tener que educar a su hija en el miedo que ella tiene mientras que a su hijo le basta con enseñarle lo que es el respeto, Martínez Muñoz se puso a indagar en esos resortes que han motivado que la violencia sexual haya permeado ahora más que nunca en todas las capas de la sociedad y en personas cada vez más jóvenes.

“He querido documentarme bien y tener varios puntos de vista: qué piensa un actor o una actriz porno, qué piensa un proxeneta, un adicto a la pornografía… He visto vídeos y he leído ensayos y alguno de ellos no lo he podido ni acabar”, confiesa.

En València roja la violencia sexual, especialmente contra las mujeres, no solo se muestra a través del porno sino también en los malos tratos que ha sufrido la policía Nela Ferrer, la jefa del Grupo de Homicidios de València que debe resolver esas muertes antes de que el pánico se apodere de la ciudad. “Lo que he querido poner de relieve con esto es que la violencia contra las mujeres no solo le ocurre a gente que no tiene recursos, que también le puede pasar a una policía, con trabajo fijo, independencia económica y un carácter fuerte como el de Nela”.

Ritmo trepidante

Pese a todo esto, Valencia roja no tiene un afán moralizante y ni siquiera intenta educar o despertar la opinión del lector. Como buena novela negra, su fin es entretener, dificultar la posibilidad de dejar el libro sobre la mesita para el día siguiente. Por eso, los capítulos se suceden de forma cada vez más rápida, siempre sobre el mapa de una València contemporánea y absolutamente reconocible.

“Siempre tuve claro que mi primera novela iba a suceder en València porque es el lugar en el que he crecido y que mejor conozco y porque siempre he pensado que es un escenario perfecto para cualquier novela”, asegura Martínez Muñoz. No obstante, la escritora cree que la suya no es una ciudad “especialmente sórdida” y que esta historia de policías, actrices porno, proxenetas y puteros podría haberla situado en cualquier otro lugar. “Debajo de la luz de cualquier ciudad podemos encontrar oscuridad -dice-. A las personas les pasa lo mismo”.