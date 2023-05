De l’11 al 14 de maig, l’Institut Valencià de Cultura presentarà, al teatre Rialto, dins del cicle de companyies valencianes, l’obra ‘El trueque’, una producció de la companyia Ferroviària, dirigida per Paco Macià, sobre un text de Thomas Middleton i William Rowley, escrit en 1622, amb traducció de l’anglés de John D. Sanderson i interpretada per Eloísa Azorín, Kike del Río, Ivan Gisbert, Pollux, Diego Juan, Raquel González i Paco Peraile.

‘El trueque’ és l’única obra teatral del renaixement anglés que està localitzada en llocs emblemàtics de la ciutat d’Alacant, concretament a l’església de Santa Maria i el castell de Santa Bàrbara.

Amb motiu del quatre-centé aniversari de la seua estrena a Anglaterra, posem en escena l’estrena en castellà d’aquesta obra, considerada en mitjans acadèmics i professionals com a la més important i representativa de l’època daurada del teatre isabelí (deixant a banda la mestria de Shakespeare).

Passió, ambició, crueltat i sexe

‘El trueque’ és un drama que es representa ininterrompudament des que es va estrenar el 1622. Un text el valor del qual ha perdurat en el temps i, com a clàssic que és, ens transmet una sèrie d’emocions profundament humanes i constants mentre transcorre la història: la passió, l’ambició, la crueltat, el sexe i les seues conseqüències.

En ‘El trueque’ un poderós senyor alacantí vol casar la seua filla amb un noble al qual ella no vol, ja que està enamorada d’un altre cavaller que acaba de conéixer. Per tal de truncar els desitjos de son pare, demana els serveis d’un criat per a resoldre el problema amb falses promeses.

El que en principi sembla un simple joc d’enamoraments i enganys, acaba transformant-se en una dura història de passions i traïcions que convergeixen en un brutal desenllaç.

Personatges narciscistes i egocèntrics

Segons el director Paco Macià: “De la mateixa manera que en el text, en el qual la història ens conta les conseqüències d’un comportament d’abús de poder, ambició i luxúria, que desemboca en l’eliminació de qui s’oposa als objectius dels protagonistes, així mateix, la nostra societat individualista i narcisista es mou en una fugida cap avant oblidant l’ètica personal i l’empatia envers els altres, buscant beneficis malgrat tot en les esferes del poder, els diners o el sexe promiscu i sobrevalorat”.

‘El trueque’ ens deixa veure les facetes més narcisistes del caràcter dels seus personatges, allunyats de valors bàsics de conducta per a fer triomfar les seues tesis excloents, egocèntriques i poc solidàries.