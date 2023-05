El Teatre Principal de València acull aquest cap de setmana els dos únics concerts a València de la gira ‘Flors i finals’ de Smoking Souls, dins del cicle ‘Música al Principal’.

D’aquesta manera, els pegolins estaran al Teatre Principal el divendres 12 i el dissabte 13 de maig a les 20.00 hores amb dos concerts molt especials que comptaran amb nombroses col·laboracions d’altres artistes, com Mafalda, Xavi Sarrià, Laura Esparza o Los Chikos del Maíz.

Gira de comiat

Smoking Souls arriben al Teatre Principal amb la gira ‘Flors i finals’, abans de l’aturada indefinida que farà la banda l’any 2024. Les úniques parades de la gira a la ciutat de València portaran els quatre músics de Pego a l’escenari del carrer de les Barques en uns concerts excepcionals amb un nou repertori i un espectacle molt especial.

Smoking Souls tanquen una etapa en la seua carrera musical, després d’aconseguir múltiples guardons amb l’últim disc ‘La cura’, i ho fan amb una gira especial que enguany passarà per alguns dels grans festivals estatals i que conclourà al Wizink Center de Madrid.

Les entrades per al concert de dissabte es van exhaurir en només 24 hores, però encara en queden disponibles per al concert de divendres, a banda del percentatge reservat per a taquilla física el mateix dia del concert.