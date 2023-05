Faltan pocos días para la final de Eurovisión, en la que la ilicitana Blanca Paloma aspira a alzarse con el micrófono de cristal. Sin embargo, RTVE ya está preparando la próxima edición del Benidorm Fest, festival en el que se elige la canción para el próximo certamen europeo.

Según se recoge en las bases, el plazo para enviar las candidaturas para la tercera edición se abrirá el próximo martes 16 de mayo, a las 10 h. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el próximo 10 de octubre.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha explicado que la decisión de adelantar la publicación de las bases en esta tercera edición tiene como objetivo dar más tiempo para la presentación de candidaturas por parte de los aspirantes a competir en un certamen, que se ha convertido en todo un éxito.

Además del casting online, RTVE también invitará a intérpretes y autores reconocidos dentro del panorama musical actual para que presenten sus propuestas.

Requisitos

Los requisitos son muy similares al de las pasadas candidaturas, en las que fueron seleccionadas Chanel (obtuvo la tercera posición en Eurovisión) y Blanca Paloma (actúa este sábado).

En esta edición, no solo se aceptarán candidaturas "cantante+canción", sino también las canciones que aún no tengan cantante que las interprete. Las canciones deberán ser originales y no haber sido publicadas, interpretadas o distribuidas, en todo o parte, antes del 1 de septiembre de 2023.

Una vez terminado el plazo de envío de candidaturas, RTVE seleccionará un máximo de dieciséis participantes y seis suplentes.