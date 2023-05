La sala Ferreres-Goerlich del Centre del Carme (CCCC) s’ha ‘digitalitzat’ per a acollir el centenar de projectes seleccionats d’una nova edició de la convocatòria #CMCVaCasa Cultura Online.

En una proposta expositiva innovadora i completament digital —sense cartel·les, ni panells, però sí amb codis QR— , la sala passa d’estar buida a mostrar tots els projectes una vegada s’encén.

Estos cent continguts culturals es poden visitar físicament fins al 9 de juliol al CCCC. La mostra està acompanyada per la instal·lació audiovisual «Abisme de successos» de Vitamin Studio i per un programa de sessions de DJ cada setmana, amb theBasement; a més de per instal·lació de «light art».

Tots els treballs també estan disponibles en la pàgina web creada especialment per al projecte, ja que el requisit principal de la convocatòria era que les obres foren accessibles des de plataformes digitals. Tanmateix, tots els creadors i creadores són valencians o residixen a la Comunitat Valenciana.

Per al director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) i el Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, l’experiència principal «adquirix un valor especial».

En el cas de la digital, a més d’interactiva, fa la mostra més «accessible, acostant la cultura contemporània a les persones més enllà de l’espai físic i des de qualsevol ubicació».

Amb la presentació d’estos projectes, el Consorci de Museus i el Centre del Carme han iniciat la programació especial per al Dia Internacional dels Museus (18 de maig), que està alineada amb el tema de la celebració d’enguany «Museus, sostenibilitat i benestar».

Esta exposició no inclou instal·lacions físiques i és, per tant, més sostenible. Pérez Pont va estar acompanyat per Nuria Blaya, cocomissària de la mostra, a més dels creadors i creadores dels treballs.

Artistes participants

Els cent projectes que formen l’exposició han sigut creats per professionals de l’art, la investigació i el pensament, nascuts o residents a la Comunitat Valenciana, que desenvolupen el seu treball en el camp de les arts visuals en sentit ampli (teoria i pràctica).