Más de 20.000 personas han agotado las entradas para el festival Love the 90's que se celebrará el próximo sábado 3 de junio en la Ciutat de les Arts i de les Ciències.

Por primera vez, el evento organizado por The Music Republic y Sharemusic contará con dos escenarios: el escenario Dance y el escenario Pop y las actuaciones en directo de más de 30 artistas.

En el escenario Dance actuarán 2 Unlimited, Whigfield, Snap!, Dj Quicksilver, Martina from G.E.M, Daisy Dee from Technotronic, Nacho Division (Live), Miss Jane, Chimo Bayo, Paco Pil, Sensity World, New Limit, Double Vision, Marian Dacal, Kriss Orue y Jumper Brothers.

En el escenario Pop actuarán La Guardia, Modestia Aparte, OBK, Amistades Peligrosas, Javier Andreu de La Frontera, Carlos Segarra de Los Rebeldes y Viceversa.

El fenómeno musical que ha generado Love The 90’S entre el público de València empieza en junio del 2017. La fiebre de los noventa siguió en junio de 2018 y tuvo que esperar hasta el 28 de mayo de este año 2022 para volver a consecuencia de la pandemia. Cada fecha en València la cita ha conseguido vender todas las entradas.