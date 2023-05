Quedan pocas horas para saber quién se alzará con el micrófono de cristal en la final de Eurovisión 2023, que este año se celebra en M&S Bank Arena, en Liverpool.

Tal vez, hayan sido el azar o el destino los que han querido que la ilicitana Blanca Paloma actúe esta noche en la octava posición, un número que para muchas culturas representa la suerte o la fortuna. Así, la representante española interpretará su «EAEA» en la primera mitad de la gala. Minutos antes lo hará el representante de Chipre, Andrew Lambrou, con su «Break a Broken Heart».

ABBA ya ganó el festival en 1974 actuando en la misma posición con su mítico tema «Waterloo». Unos años antes, en 1963, lo hizo Dinamarca de la mano de Grethe & Jorgen Ingmann. En 1998, Dana International también le dio la victoria a Israel con «Diva». Por eso, para muchos, la elección de la posición es un pronóstico más sobre el resultado final, ya que la representante española se sitúa entre las favoritas.

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la actuación de Blanca Paloma será cuando realice el gesto de la arquera, el cual tiene un importante significado para la ilicitana: Una mano atrás y otra apuntando hacia delante, como si fuera una arquera, lista para lanzar su flecha.

La primera vez que la artista realizó este gesto fue en el momento en el que se subió al escenario del Benidorm Fest el año pasado con su tema «Secreto de agua», un tema que, originalmente había sido un encargo para el documental «Lucía en la telaraña», en el que se muestra el asesinato de Lucía Garrido. La artista contó que la arquera simboliza a Diana o Artemisa, diosa de la protección.

Este año, la ilicitana volvió a repetir la seña en su actuación. «El personaje del arquero lo hemos creado entre todos. Al final todos os enamorasteis de este gesto», recordaba en Benidorm.

Suecia, favorita

Tras Blanca Paloma, que se prevé que suba al escenario sobre las 21:45 h, actuará otra de las favoritas de esta edición. La sueca Loreen, que ya ganó en 2012 con «Euphoria», es una de las candidatas a alzarse con el micrófono de cristal con su tema «Tattoo».

Las austríacas Teya & Salena, con «Who The Hell Is Edgar?», abrirán el certamen, alrededor de las 21 h, mientras que Reino Unido será el último en actuar con el tema «I Wrote a Song», de Mae Muller. Tras la actuación de los 26 países, será el turno de la votación por parte del jurado y del público. Por eso, no será hasta el último momento en el que se conozca la canción ganadora.