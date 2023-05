Eurovisión 2023 está a punto de empezar y las apuestas, predicciones y vaticinios están disparados. Se espera que el festival europeo de la canción, que de nuevo este año contará con Australia como país invitado, coseche importantes datos de audiencia desde que el certamen renació de sus cenizas con una fuerza extraordinaria. No en vano, Eurovisión se ha convertido en una cita obligada para cientos de miles de eurofans que ya se encuentran en la sede de Eurovisión 2023.

Liverpool acoge en esta ocasión el certamen pese a que Reino Unido no fue el ganador en la edición anterior. Ucrania fue la vencedora en Eurovisión 2022, pero la guerra en la que está inmerso el país tras la invasión rusa hace imposible que el festival se celebre allí. La ciudad británica fue una de las urbes que se ofrecieron a convertirse en sede y la que finalmente consiguió albergar a los miles de eurofans que estos días viven las semifinales y esperan ya ansiosos la final.

Los artistas que repiten en Eurovisión 2023

Algunos países tienen siempre el pase asegurado a la final de Eurovisión, mientras que otros deben pasar una criba previa con las semifinales. También se da la circunstancia de que algunos estados acuden al certamen con representantes que ya estuvieron en el escenario eurovisivo para defender los colores de su país y que, independientemente, del puesto en que quedasen en anteriores ocasiones, vuelven a repetir.

En Eurovisión 2023 son cinco los países que repiten representantes. Estos son los artistas que este año volverán a subirse al escenario en el festival europeo de la canción cuya final tendrá lugar el sábado 13 de mayo.

Bélgica, con Gustaph

Gustaph fue corista de Hooverphonic con el tema The wrong place en 2021; antes, en 2018, ya estuvo sobre las tablas también con Sennek y el tema A matter of time. En esta edición, Gustaph acude a Eurovisión con la canción Because of you.

Italia, con Marco Mengoni

Marco Mengoni representó a Italia hace una década, en la edición de Eurovisión 2013. Fue con la canción L'essenziale y quedó en séptima posición. Obtuvo un total de 126 puntos. Este año repite con el tema Due vite.

Suecia, ya ganó Eurovisión con Loreen

Loreen representó a Suecia en 2012 con el tema Euphoria, que consiguió alzarse con el triunfo en aquella edición. Obtuvo un total de 372 puntos. Este año, Loreen repite con la canción Tattoo.

Lituania, con Monika Linkyté

Representó a su país en la edición de Eurovisión 2015 junto a Vaidas Baumila con el tema This time; quedó en la posición 18 y obtuvo un total de 30 puntos. En esta ocasión, se sube de nuevo al escenario del festival europeo de la canción con la canción Stay.

Moldavia, con Pasha Parfeni

Estuvo en el festival de Eurovisión 2012 representando a su país, Moldavia, con la canción Lăutar y logró quedar en la 11ª posición. Obtuvo un total de 81 puntos en aquella ocasión. Al año siguiente, en Eurovisión 2013, volvió de nuevo al escenario como pianista de la representante moldava de aquel año: Aliona Moon. Este año, en Eurovisión 2023, Pasha Parfeni representa de nuevo a Moldavia con la canción Soarele şi Luna.

En cuanto a los idiomas que se utilizarán en el festival de Eurovisión 2023, los países utilizarán preferentemente el inglés (18 países), mientras que el resto empleará su idioma oficial o lo mezclará con otro. Nueve participantes interpretarán canciones íntegramente en el idioma oficial de su país y, por primera vez en la historia, Albania lo hará en gheg, una variedad de la lengua albanesa.