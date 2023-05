El fenómeno Benavent: "Es momento de frenar y espaciar las publicaciones"

Publicar 24 libros en poco más de diez años es algo que pocos escritores son capaces de realizar. "¿Cuál es la fórmula? Duermo poco", indica la valenciana Elísabet Benavent, quien acaba de publicar su último libro "Cómo (no) escribí nuestra historia". No obstante, reconoce que ella jugaba con ventaja, ya que, cuando publicó el primer libro de Valeria, ya tenía escritos siete más (los otros tres de la saga, otra trilogía y un libro más).

La valenciana recalca que ha vivido "diez años muy intensos". En sus palabras, "es momento de frenar un poco y empezar a espaciar las publicaciones". Por ello, la escritora se replantea algunos cambios relacionados con las giras de promoción o las fechas de publicación. Pero la escritura es algo innato en Elísabet Benavent, quien ya piensa en su próxima obra. "Cuando entregué el manuscrito, también entregué el "briefing" de la próxima novela. No se publicará en un año exacto porque voy a bajar el ritmo y a tomarme las cosas con más calma", indica.

Como a cualquier escritor, a ella le encanta escribir, aunque agradece los encuentros con la gente y el feedback que recibe, ya que es "lo que da sentido a la escritura". La "best-seller" valenciana ha sido un gran reclamo en Sant Jordi y en la Fira del Llibre de València. No obstante, ella sigue sintiendo el mismo temor. "Nunca sabes cómo va a funcionar. Por eso, cada nuevo proyecto se vive con la misma inseguridad", reivindica. A pesar del éxito, Benavent tiene los pies en la tierra, ya que reconoce que "todo lo que sube, baja. Sabes dónde estás hoy, pero no dónde estarás mañana". Ella lo tiene claro: "Uno no puede acostumbrarse a ir en una dirección ascendente".

Gran parte de este éxito se debe a su exigencia. "A veces, siento vértigo y soy muy autoexigente. No sé frenar". Por suerte, Benavent está rodeada de personas que le ayudan a hacer frente a estas situaciones. Explica: "Tienen que estar lo suficientemente cerca para decirte que pares y lo suficientemente lejos para decirte qué viene".

Un sueño cumplido

La escritora no deja de sorprender a sus lectores en cada novela. En "cómo (no) escribí nuestra historia", Benavent cumple uno de sus sueños a través de la protagonista de la obra. "Me encanta la novela negra y tenía el sueño de matar a alguien en un libro. Ya me he quedado tranquila", señala. Recalca que, como la escritora protagonista de su obra, "alguna vez, he tenido ganas de entrar en la novela y retorcer el cuello a algún personaje, pero intento controlarme".

A quien nunca ha tenido ganas de matar ha sido a Valeria, protagonista de sus primeros cuatro libros. "Tengo una relación de agradecimiento total con Valeria porque me ha abierto las puertas de mi trabajo", reivindica.

Aunque el amor romántico es el centro de muchas de sus obras, para ella es "un amor más, que forma parte de nuestras vidas". "Estamos en un momento en el que nos replanteamos el amor romántico. Creo que todo lo que sea poner en duda cosas que están instauradas es bueno", especifica.

Nuevas novelas en Netflix

La plataforma Netflix ha anunciado el regreso de la tercera temporada de "Valeria" y la adaptación de "Un cuento perfecto" en las próximas semanas. "Lo estoy viviendo con mucha emoción, pero también con pocas expectativas porque hay que vivir el día a día".

Reconoce que fue muy especial poder participar en todo el proceso de "Un cuento perfecto". "En 'Valeria' participé como asesora creativa. No tenía las herramientas y la experiencia necesarias", explica. Por eso, la escritora introdujo algunos cambios en la segunda temporada. Explica: "Delegué en otras personas. Hubo cambios que no hubiera tomado si hubiera sido guionista, pero tampoco estaba preparada". A pesar de que todavía no se han estrenado, Benavent reconoce que le encantaría que se adaptara su obra "Mi isla", ya que, en sus palabras, "soñar es gratis". Y, Benavent, sin duda, aún tiene muchos sueños por cumplir.