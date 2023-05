Daniel Torres, maestro del retrofuturo, referente de la ciencia ficción y la aventura en el cómic europeo, pasa ahora sus días en una aldea cántabra donde viven más vacas que personas. «Acabó la pandemia y no quería ni quedarme en Barcelona ni volver a València. Así que decidí venirme a vivir aquí», cuenta a Levante-EMV por teléfono mientras da un paseo por los alrededores de su nueva casa en el valle de Liébana.

El cambio de paisaje también le ha cambiado de alguna manera la cabeza al historietista valenciano, hasta el punto de plantearse si darle una final feliz (o no) a su gran creación, a su personaje más popular, al gran aventurero espacial del cómic español: al gran Roco Vargas.

«Roco es mi personaje más emblemático y su anterior aventura, Júpiter, acabó de forma que muchos lectores me preguntaron qué iba a pasar a continuación». Y lo que pasa a continuación es como un viaje a los orígenes del personaje, a ese momento de 1981 en el que Roco se encuentra con su creador (es decir, con Daniel Torres) y le pide que adapte al cómic su último libro, Tritón, el mismo en el que nacerá el personaje en 1983.

Desde la línea clara

Desde ese 1983 hasta 2024, cuando espera publicar estas memorias de Roco Vargas en las que está trabajando, el historietista valenciano habrá publicado una decena de libros en los que relata las aventuras de su superhéroe sideral. Nacido en Cofrentes en 1958, a finales de la década de los 70 Torres logró meter sus primeras historietas en El gat pelat, el fanzine promovido por Manel Gimeno donde también colaboraban otros referentes de lo que después se conocería como la «línea clara» valenciana, como Miguel Calatayud, Sento o Micharmut.

A continuación, y ya instalado en Barcelona, entró a formar parte de la revista El Víbora con las aventuras de Claudio Clueco y en 1982 pasó a las páginas de la recién nacida Cairo con ‘Opium’, una serie basada en las novelas de Sax Rohmer. Después llegó ‘Tritón’, la primera entrega de la “space opera” de Roco Vargas, que continuó con ‘El misterio del susurro’, ‘Saxxon’ o ‘La estrella lejana’, la preferida de su autor.

Dice Daniel Torres que no ha de ser él quien valore la importancia que ha tenido su personaje estrella en la historia del cómic y la ciencia ficción europea. «En todo caso, para mí Roco ha supuesto el disfrute de la creación y el desarrollo de un personaje que en muchos momentos me ha sorprendido a mí mismo -explica Torres-. Caigo en el tópico, pero Roco ya es un personaje que tiene vida propia y al que he dejado hacer lo que quiera».

Encuentro en el Mongo

Tanta vida propia ha adquirido el gallardo aventurero que ya no tiene reparos en pedirle a su padre que escriba sobre él. Es 1981 y ambos se encuentran en el Mongo, el local de fiesta con aires malvarroseños que dirige Armando Mistral (el alter ego escritor de novelas pulp de Roco). «Allí encuentran un saco lleno de fotografías, postales, revistas y recuerdos de Roco, que serán las que veremos en este libro -explica Torres-. Será un viaje de 90 páginas por la vida de Roco, pero también por la arquitectura de su mundo, los coches, los paisajes, la moda…».

Un viaje que, según revela el historietista, concluye con la promesa que se hacen Vargas y Torres de que a partir de entonces van a trabajar juntos. «Quizá no sea el final de Roco pero tampoco un continuará», apunta enigmático el autor. ¿El (posible) final del aventurero Roco Vargas será también el final del historietista Daniel Torres? De momento, este año ha publicado Algunos maestros y toda la verdad, un compendio de 12 ilustraciones de gran formato a color repletas de guiños sobre sus 40 años de profesión destinadas a quienes han seguido su trayectoria.

«Voy a cumplir 65 y me tengo que plantear si me medio jubilo o no. He escrito 35 libros y sigo teniendo ganas de dibujar, pero publicar ya no me hace tanta ilusión como cuando tenía 20 años», reconoce. Torres dice que el mercado ha cambiado, que las tiradas son muy pequeñas comparadas con las de antes, que en España «solo ha habido cuatro que han vivido de la historieta» y que él no es uno de ellos. «Del cómic saco más satisfacción que dinero», afirma.