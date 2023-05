Será que estoy en plena operación bikini y, entre la dieta, el ayuno intermitente, el ejercicio y otras torturas a las que me someto por volver a mi peso semi ideal, no puedo pensar en otra cosa que en comida. Así que hoy, como cada lunes, les cuento algo sobre la música rock y sus universos adyacentes, pero les pido que me perdonen la metáfora de proponerles un menú con tres opciones gastronómico-musicales muy diferentes, para que alimenten sus almas en esta semana que hoy comienza. El cuerpo ya se lo alimentarán como puedan. Por mi parte, espero no sufrir un rapto famélico-canibalístico y acabar asaltando algún escenario para masticarle las piernas al artista de turno.

Los paladares más exquisitos, que apelan al ‘menos es más’ como principio fundamental para disfrutar de una distinguida colación, y que prefieren un producto de calidad extraordinaria, con raíces profundamente arraigadas en la tradición y tratado de manera escueta, tienen una cita mañana mismo en la sala Loco Club. Theo Lawrence es un maravilloso cantautor franco-canadiense que se lo monta en plan crooner del country. Con una voz preciosa y sentida, unas emotivas composiciones y acompañado de su banda The Possums hará las delicias de los amantes de las música sureña y campestre norteamericana, pero también de aquellos que decidan acercarse para llenar la andorga de emociones, autenticidad y respeto por una escuela de baladas románticas por la que pasaron los más grandes, como Elvis o Roy Orbison. Para los tastamonas necesitados de exotismo, sensaciones arriesgadas, fusiones imposibles y una sorpresa que te estalle en el paladar a cada mordisco, la sala 16 Toneladas propone un concierto doble el próximo jueves. El sevillano Andrés Herrera, alias Pájaro, está celebrando el décimo aniversario de su magnífico disco ‘Santa Leone’ con su fabulosa y chocante mezcla de rock, surf, blues, swing, Semana Santa, espagueti-western, Las Vegas, y versos de San Juan de la Cruz. Siempre talentoso y sugestivo, esta colosal figura desplegará su magia después de que el personaje conocido como Vurro nos encoja el estómago con su enigmática presencia. Les aseguro que no van a ver nada más extraño en toda la semana, pero también que van a quedar encantados. Se trata de un hombre orquesta oculto tras una calavera de vaca, que toca los platillos con los cuernos y utiliza los teclados, la batería, y objetos como magnetófonos, cascabeles o una bicicleta para sumir a la peña en una febril ceremonia de rock and roll, boogie y folclore alucinado. Tremendo. Finalmente, los glotones con querencia por los banquetes interminables y las mesas largas, concurridas, contundentes y variadas no se pueden perder el primer festival de la temporada. Durante el viernes y el sábado, los jardines de Viveros acogen el Deleste, un ejemplo de cómo montar uno de estos saraos con sentido común, refinamiento, calidad, atrevimiento y, sobre todo, con un amor infinito por la música. En el centro de València, en un entorno privilegiado, amable, humano y cómodo la organización ha vuelto a apostar, otro año más por la presencia de bandas internacionales, a diferencia del resto de festis de por aquí, que cocinan los carteles como las franquicias de hamburguesas. El folk pop de Elvis Perkins, la psicodelia de Temples, o el indie rock de los legendarios Dandy Warhols saciarán las hambres de glamur y novedad de unos asistentes implicados, atentos y comprometidos, que saben que si pestañean se lo pierden y, si luego les preguntan, pueden decirte quienes eran los que estaban tocando en cada momento. Como platos autóctonos el Deleste nos ha preparado, entre otros, a León Benavente, Dorian y a Los Invaders para celebrar el décimo aniversario de la promotora musical Andsons, cuya labor es fundamental para entender el dulce momento de oferta musical que vive nuestra ciudad desde hace años. Con todo esto y con las gastronetas, el que pasa hambre es porque quiere. O porque ya no le cabe ni el chándal.