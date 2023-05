La vida -para todos- tuvo un antes y un después de 2020, año en el que la pandemia de covid confinó a la humanidad. Los más pequeños fueron, quizás, los que más acusaron las consecuencias de ese encierro forzado en pos de la salud. Con los centros educativos cerrados, los hogares se conviertieron en ‘escuelas’ improvisadas, con profesores a través de la pantalla, una pantalla que, en algunos casos, estaba más tiempo encendida de lo necesario. Y a más pantalla, menos tiempo para otras aficiones, como la lectura, con sus consecuencias. La última evaluación sobre comprensión lectora PIRLS 2021, realizada por la Asociación Internacional para la Evaluación del rendimiento Educativo (IEA), revela que los alumnos españoles de 4º de Primaria -9 años- han empeorado siete puntos respecto al último informe, publicado en 2016.

Quina Barba, directora provincial de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria en el País València, reconoce que los docentes ya percibieron esta situación tras la pandemia. "El hábito lector se trabaja en la escuela, pero tiene que haber un apoyo de las familias. Durante este período, las situaciones eran muy complejas, ya que los padres tenían que trabajar y los recursos no son los mismos en todas las casas. Además, tampoco podían acceder a las bibliotecas para conseguir libros", explica la directora provincial.

Este informe otorga a los niños españoles un total de 521 puntos, siete menos que los obtenidos en 2016. España se sitúa así en el puesto 21 junto con Nueva Zelanda en esta quinta edición del estudio, cuyos resultados reflejan una tendencia del rendimiento a la baja a causa de la pandemia. Los datos de este informe se han recopilado durante la Covid-19 con la participación de 57 países, unos 400.000 estudiantes, 380.000 padres, 20.000 maestros y 13.000 escuelas. El estudio refleja que las alumnas (522) presentan un rendimiento mayor que los alumnos (520) en comprensión lectora, aunque la diferencia por sexo española es de las más bajas de los países participantes.

En este informe, que es el equivalente al PISA para Primaria, Singapur lidera la tabla con 587 puntos, seguido de Irlanda (577), Honk Kong (573), Rusia (567) e Irlanda del Norte (558), mientras en los últimos lugares se sitúan Sudáfrica (288), Marruecos (372), Egipto (378), Jordania (381) e Irán (413).

El informe ha revelado que dos tercios de los países que han participado han registrado un descenso del rendimiento medio en lectura entre 2016 y 2021, lo que sugiere que la pandemia ha tenido un impacto negativo generalizado en este aspecto.

Caída del rendimiento por el confinamiento

En el caso de España, que participa desde 2006, se ha evaluado a 8.551 estudiantes de 452 centros educativos y se ha obtenido un resultado en el rendimiento medio en lectura que supone una bajada de siete puntos, descensos similares a los de Eslovaquia (-6 puntos) y Portugal (-8) y por debajo de la mayoría de países, como Alemania (-13 puntos), Finlandia (-17) o Israel (-20). Además, los 521 puntos de España se encuentran por debajo del total de la Unión Europea (UE) y del promedio de la OCDE (533).

El estudio también observa una correlación entre el tiempo en el que han permanecido cerrados los centros escolares a consecuencia de la pandemia y la caída del rendimiento, con una disminución de 0,11 puntos por día lectivo de cierre, de manera que en el caso de España, de los casi siete puntos que cae el rendimiento global, cerca de cinco se explicarían así por el cierre de los centros escolares durante 45 días lectivos.

Por otra parte, el rendimiento se ve en parte condicionado por el contexto social, económico y cultural: a mayor nivel, mejores puntuaciones. En España, sin embargo, esta diferencia es de las menos importantes del estudio (62 puntos), por debajo de Finlandia (67 puntos), Noruega (69 puntos) o Francia (80 puntos). Entre los países con mayores desigualdades se encuentran Turquía (117 puntos) y Bulgaria (122 puntos).

Falta de seguridad

El informe también detalla que solo a uno de cada diez alumnos de 4º de Primaria españoles no le gusta leer y uno de cada cinco no se siente seguro en esta práctica, y ahonda en el tiempo que estos alumnos dedican a utilizar dispositivos digitales para buscar y leer información en un día escolar: un 25 % dedica más de 30 minutos, un 57 % este tiempo o menos y el 18 % no dedica ni un minuto.

Para revertir esta situación, los centros han diseñado campañas centradas en la comprensión lectora. "En algunos colegios, al inicio de curso, les pasamos pruebas de comprensión lectora para saber el punto en el que se encuentran y, así, organizar el trabajo y los refuerzos en el aula", explica Quina Barba. Añade que, al final del curso, se vuelven a realizar las pruebas para ver "si las actividades han funcionado". Tras los resultados, se organiza el curso siguiente. "La comprensión lectora es la base de todos los aprendizajes, ya que es necesaria en todas las materias. Por eso, es tan importante trabajar en este sentido", concluye la especialista.