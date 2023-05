Una "E" amb forma de maleta, com aquella que va deixar Walter Benjamin en l'estació de Port Bou quan intentava fugir dels nazis, o les que guardaven els republicans sota el llit a l'espera que els aliats envaïren a Espanya i es carregaren a Franco, és el símbol triat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) per a retre homenatge al seu Escriptor de l'Any. Un escriptor que, en aquest 2023, no serà un sinó molts: tots aquells literats valencians -i valencianistes- que van patir l'exili després de la Guerra Civil i, per extensió, tots aquells que des d'Ibn al-Abbar fins a Max Aub van haver de deixar la seua terra quan aquesta va caure en mans dels seus enemics.

El president de la Comissió Escriptors Valencians de l'Exili, Josep Palomero, ha sigut l'encarregat de presentar les activitats que conformaran aquest homenatge col·lectiu de l'AVL, acompanyat pels acadèmics Àngels Gregori, Ramon Ferrer i Carme Manuel, a més de la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó.

D'Esplà als Ballester

Com en les anteriors ocasions en les quals l'AVL ha recordat a Joan Roís de Corella, Joan Fuster, Carmelina Sánchez-Cutillas, Sant Vicent Ferrer, Carles Salvador, Vicent Andrés Estellés o Sor Isabel de Villena, l'eix central d'aquest homenatge serà una exposició itinerant que recorrerà a partir de setembre els col·legis valencians, i una altra mostra principal que arribarà a la Sala Oberta de la Nau al novembre.

Tal com ha explicat Palomero, aquesta exposició respondrà a qüestions com què és l'exili, com va ser l'èxode republicà i quins van ser els països i ciutats (Algèria, Mèxic, París o Moscou) d'acolliment dels escriptors valencians que van haver de fugir del seu país després de la victòria de Franco. Són quasi mig centenar de figures exiliades -més 14 empresonades per la dictadura a Espanya, 22 depurades i dues bandejades a l'interior-, moltes d'elles pràcticament oblidades en l'actualitat i la producció i la importància de la qual l'AVL vol reivindicar.

Entre altres, Palomero ha citat a Carles Esplà, Artur Perucho, Juli Just, Vicent Llorens Castillo, Marí Civera, Angelí Castanyer, Emili Gómez Nadal, Gaetà Huguet o Francesc Puig. Però l'AVL també ha volgut incloure en aquesta commemoració a aquells escriptors valencians que es van expressar en castellà, com Max Aub, Gil Albert o Juan Chabás, i a altres exiliats de la cultura valenciana com Renau, Manuela i Tonico Ballester, Enrique Segarra o Félix Candela.

Només set llibres en valencià

L'exposició també recordarà l'escarida però valuosa producció literària en valenciana dels escriptors en l'exili. "A Mèxic només es van editar set llibres en valencià, però també es van publicar revistes com Senyera, que va durar vint-i-cinc anys, o Mediterrani, en les quals van continuar publicant articles en valencià", ha recordat el president de la comissió.

La mostra, a més, recordarà també que la dictadura de Franco no va ser l'única que va provocar l'exili de milers de valencians. També van fugir els opositors a la dictadura de Primo de Ribera (figures tan conegudes com Blasco Ibáñez), els liberals i els afrancesats del XIX, els austracistes després de la guerra de Successió, els moriscos, els conversos com Lluís Vives o els àrabs després de la conquesta de Jaume I.

Segarra confia que aquest "Escriptor de l'Any 2023" també genere noves investigacions (com la relació epistolar de Joan Fuster amb els escriptors de la diàspora que es conserva en el seu arxiu personal) i noves reedicions i publicacions d'obres relacionades amb els exiliats valencians. A més, l'AVL ha organitzat una sèrie de conferències en la Nau sobre l'exili valencià, la primera de les quals (amb Marta Pessaredona) ja s'ha realitzat, i que continuaran amb Irene Ballester, Lluís Messeguer i l'historiador Manuel Garcia.

El foc sagrat de l'AVL

D'altra banda, el Cefire del Port de Sagunt acollirà al setembre unes jornades sobre la història i la literatura de l'exili valencià dirigides als professors, que inclourà una actuació de Pau Alabajos posant música als poemes que van sorgir d'aquesta diàspora. Àngels Gregori ha assenyalat referent a això que "la producció literària" dels valencians que van deixar el país després de la Guerra Civil "va ser principalment poètica. Walter Benjamin deia que la poesia era la llengua del desarrelament i la intempèrie".

La celebració de l'Any dels escriptors en l'exili inclourà també la publicació d'un còmic amb text de Vicent Muñoz Puelles i dibuixos de Daniel Olmo destinat a alumnes de batxillerat. Tal com ha subratllat Carme Manuel, el record tant d'aquests escriptors oblidats com dels més populars, com Joan Fuster, "està en mans dels professors". "Si ells no fan propi aquesta reivindicació" per a transmetre-li-la als xiquets i els joves "no ens quedarà res", ha advertit l'acadèmica.

La presidenta de l'AVL, Verònica Cantó, ha assenyalat que, a diferència del que va ocórrer l'any passat amb l'Any Fuster, en aquesta ocasió no està prevista cap col·laboració d'altres institucions com la Generalitat. "Aquestes col·laboracions depenen de la voluntat de cada institució. Quan són figures no tan conegudes, és l'Acadèmia la que manté el foc sagrat", ha dit.