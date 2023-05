Dos pòdcasts valencians apareixen en el llistat dels Premis Sonor, que esta setmana s’han entregat a Barcelona, al Spotify Camp Nou.

Es tracta del ‘CCCC Podcast’, el projecte radiofònic del Centre del Carme Cultura Contemporània, que ha sigut reconegut com a millor pòdcast d’innovació; i ‘Deparkineo’, com a millor pòdcast conversacional.

Els Premis Sonor s’han celebrat per segona vegada, i estan creats pel magazín ‘La mira’, amb la col·laboració de Catalunya Ràdio. L’objectiu és reconéixer els millors pòdcasts difosos durant 2022, i els guanyadors han sigut seleccionats d’entre més de 200 treballs d’àudio de Catalunya, les Illes Balears i la Comunitat Valenciana.

Cultura i generació Z

Cal recordar que el el ‘CCCC Podcast’, disponible a Ivoox, Spotify, Amazon Music i Apple Music, va començar ara fa un any i ja porta 25 programes i 4.000 escoltes.

Presentat per la periodista Amàlia Garrigós i l’artista sonor Edu Comelles, és «el primer contingut sonor creat específicament i de manera regular per un museu valencià, amb una programació quinzenal», apunten des del Centre del Carme. És. així, un "pòdcast narratiu que divulga i promou la diversitat cultural i social del centre", diuen des dels premis.

“Estem molt il·lusionats i agraïts per haver sigut reconeguts amb dues nominacions i un premi. Com a periodista, a l’hora d’elaborar els continguts, valore enormement la matèria primera que ens ofereix el Centre del Carme a través de les exposicions, les ‘performances’, el teatre, la música en viu o el treball de mediació cultural que obri les portes dels claustres i les sales a tota la ciutadania de manera intergeneracional", explica Garrigós.

Temes rellevants per a gent jove

D’altra banda, ‘Deparkineo’ és un podcast dirigit per Carmen Alonso, Marta Meneu Borja i Maria L. Devesa, que també aposta per gravar els programes amb imatge, pel que estan disponibles al YouTube.

De fet, això ha sigut valorat pel jurat, ja que des dels premis destaquen que és «un podcast en clau valenciana, per a gent jove, que combina este format amb l’audiovisual tot buscant una vessant interactiva».

Amb un to desenfadat, amb el qual les tres periodistes parlen de i per a la gent jove, ‘Deparkineo’ rep en cada número a un convidat i convidada especial, per a parlar de temes tan rellevants com educació sexual, vida adulta, esport, música i noves tendències, gestió emocional, salut mental, els límit de l'humor a Internet o addiccions de tot tipus. A més, també fan entrevistes a peu de carrer per a conéixer les inquietuds dels i les joves.

Porten dues temporades, la primera amb 12 episodis i la segona amb 7 publicats, i graven a Radiogodella, en el seu temps lliure, amb l'ajuda del tècnic de so Jordi Coll i el suport de la xarxa municipal d'emisores.

"Per a nosaltres, la nominació ja va ser un gran assoliment perquè ens col·locava al costat de productes amb una producció molt potent i que compten amb el suport d'entitats privades i públiques", explica Carmen Alonso.

Mentre que per a Marta Meneu Borja ha sigut "molt gratificant compartir premi en gent a la qual admirem moltíssim". "Ens ha donat visibilitat i la possibilitat d'establir sinèrgies i contactes", afegix.

"Volem agrair pel premi i el reconeixement també a tota l'organització dels Premis Sonor, a la Mira i a Joan Camp", apunta Maria L. Devesa.