¿La venta física de entradas ha desaparecido?

Ya no hay otra manera de comprar entradas si no es online, por internet, en el móvil. La compra física representa un porcentaje muy pequeñito, en torno al 5 por ciento.

De las colas físicas, en la calle, a la intemperie, hemos pasado a las colas virtuales, donde en ocasiones reina el desconcierto y el despiste.

Nosotros intentamos hacer mucha pedagogía para que la gente sepa cómo funciona esa cola virtual. Cuando entras a comprar y ves que tienes delante a 70.000 personas no es que tengas a 70.000 delante, sino que hay 70.000 sesiones abiertas. Si uno se conecta 10 veces contará como 10 personas. Siempre insistimos en que cada persona abra una sola sesión, que no vaya refrescando, que no sature lo que son el número de personas que tiene delante, y así esa cola avanzará. Se tiene que organizar la venta, de manera ordenada, debe estar bien regulada, solo así se evitará el caos, porque no hay plataforma que de acceso a 10.000 personas a la vez. Nuestra venta es limpia y transparente, ves a la gente que tienes delante.

¿Cómo trabajan contra la especulación y el fraude, dos de los males más frecuentes?

Luchar contra la especulación y el fraude es una de nuestras prioridades en Ticketmaster porque lo que queremos es que las entradas lleguen a los verdaderos fans, a los que quieren acceder para ver a su artista favorito. No queremos que esas entradas acaben en un mercado secundario donde se especula, hay fraude y al final el dinero no va a parar ni a los artistas ni a los fans. Tenemos muchísimas medidas para evitar eso y que ponemos a disposición de los promotores y los artistas, desde un preregistro, para que a la hora de acceder sea de modo organizado, a las entradas nominales o el precio dinámico. Ahora estamos lanzando la plataforma Fan to fan, con la que los fans podrán comprar entradas entre ellos de manera segura y transparente y después volverlas a poner a la venta en ticketmaster.es a un precio justo y razonable. Con esta funcionalidad damos un gran paso adelante en nuestra batalla contra los precios desorbitados y las entradas falsificadas. Este es el futuro.

¿Los bots, esos programas que compran entradas antes que nadie, son los enemigos públicos número 1?

Nosotros invertimos muchísimos millones en tecnología a nivel mundial contra los bots, para evitar que esas máquinas ataquen nuestras páginas y se hagan con muchas entradas que luego se revenden. Los bots es un mal que aprende muy rápido.

Aproveche que en estos días los políticos parecen interesados en todo. ¿Qué les pide?

Hace unos años estuvimos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Cultura precisamente pidiendo una ley que frenase la reventa especulativa. Nuestra prioridad es intentar impedir que esas plataformas de reventa que tienen mucho dinero y salen siempre bien posicionadas en Google no aparezcan en primer lugar porque más que informar, desinforman al fan. Nos gustaría volver a sentarnos con el Ministerio y retomar esas conversaciones.

¿Por qué las entradas de los conciertos tienen esos precios tan altos?

Que quede claro que en Ticketmaster no fijamos el precio de las entradas, ese lo establecen los promotores y los artistas. Durante dos años los artistas estuvieron sin girar, por la pandemia, y la única fuente de ingresos que tienen ahora es el directo, ya no se venden discos. Además, un concierto, la organización, tiene unos costes de producción altísimos. Detrás de un escenario hay una gran cantidad de gente trabajando. La tendencia es que los precios, más que bajar a corto o medio plazo, acabarán estableciéndose dentro de lo que es la oferta y la demanda.

¿Qué me dice de los gastos de gestión?

Tampoco los fija Ticketmaster, sino el promotor. Y suelen ser un porcentaje del precio de la entrada. Todas las ticketeras manejamos el mismo porcentaje en España, y la única recaudación que obtenemos las empresas de ticketing, que además se comparte con los promotores y el recinto, va destinada, en el caso de Ticketmaster, a mantener una inversión en tecnología para poder desarrollar nuevas experiencias para el fan, para que puedan comprar entradas en la web con total transparencia, seguridad, facilidad y sobre todo sin problemas. Es decir reinvertimos pensando en el usuario.

Estuvo en los Premios de la Música Independiente, entregando un galardón. ¿Qué impresiones le dejó la gala celebrada en el Auditorium de Palma?

Son unos premios que llevan quince ediciones y este año hay que darles la enhorabuena porque, tras los años de la pandemia, se han superado. Los MIN ya son un referente en el sector. La gala me pareció muy bien organizada y la gente estaba muy motivada.

De los MIN a los MIM, la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música. ¿Qué reclama desde sus filas?

Todas las mujeres de esta asociación, que también está abierta a los hombres, trabaja por sensibilizar un sector que siempre ha estado muy masculinizado. Cada vez se nos tiene que dar más voz a todas las que formamos parte de esto. Reclamamos nuestra presencia, visibilidad, que se vea que también somos parte de este mundo. No somos un grupo reducido, al contrario, somos muchas.

Usted ocupa un importante cargo directivo. ¿Cada vez son más las mujeres con poder en el sector de la música?

Sí. En España, las tres empresas ticketeras que llevan años consolidadas tienen a tres mujeres como directoras generales. Nos queda un largo camino por recorrer pero también es justo decir que algo se va avanzando.

¿Qué balance hace Ticketmaster en lo que va de 2023?

El primer trimestre ha sido muy positivo, fantástico, como también lo fue 2022, un año lleno de conciertos con salidas a la venta muy importantes. Este 2023 se celebrarán todos los conciertos que pusimos a la venta el año pasado más otros nuevos que han salido. La semana que viene tenemos dos conciertos de Elton John, que vienen reprogramados de antes de la pandemia; y cuatro de Coldplay en Barcelona, que meteremos a 200.000 personas.