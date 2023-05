De malaltia, pors i neguits, però també d’estima, valentia, cura i cures. Àngels (Rebombori Ediciones, 2023) és un conte sobre el ‘viatge’ d’Alba, una xiqueta de huit anys, malalta de càncer. En concret, d’un medul·loblastoma al cervell, el tumor més comú en els infants.

La història, que es presenta hui al Teatre Principal de València a les 20:00 hores, ha estat il·lustrada per Ana Collado i escrita per Carles Alberola.

Dramaturg, director, guionista i actor, Alberola ja tenia la proposta de crear un llibre infantil quan la malaltia es va creuar en la seua vida.

A partir de la seua experiència va decidir escriure per a «donar visibilitat al procés que passa una persona quan pensa en la possibilitat de tancar els ulls i no tornar a obrir-los», afirma.

Procés dur, tortuós i llarg

Alberola definix la malaltia com un «procés dur, tortuós i llarg; una muntanya russa emocional i un viatge màgic, amb moments de debilitat en els quals tens persones que t’envolten i es convertixen en àngels que te cuiden», apunta.

L’autor assegura que en eixos instants s’agraïx «la mà que abraça, la presència que t’escolta i les paraules que ajuden a enfrontar-te amb força i confiança en la malaltia». Tot açò es veu molt reflectit en les més de 30 planes il·lustrades del conte, centrades en les cures i en la connexió i complicitat d’Alba amb la seua infermera, Àngels, abans i després d’haver de ser operada.

«El personal mèdic que ens atén fa una feina increïble, impagable en moments en què la fragilitat i debilitat s’apoderen d’un», reconeix l’autor que, com a mostra, dedica el conte a María Ángeles Gallardo, la infermera que el va tractar i que també estarà a la presentació.

«En eixe instant es crea un vincle molt poderós que t’acompanya per sempre. Ella, la família, la parella, els fills, amics... t’ajuden a fer eixe trànsit», afirma.

Així, mitjançant un joc en què la pacient es convertix en astronauta, Àngels acompanya a Alba fins al quiròfan, on la xiqueta somnia mentre està anestesiada. «Volia mostrar, a través del viatge que fa la xiqueta en un moment determinat de la seua vida, com aprén una lliçó i el seu futur canvia. A vegades, les situacions delicades i devastadores ajuden a valorar coses que, per molt que et diguen, si no les vius, no acabes de valorar-ho. Sempre hi ha un abans i un després», afirma.

A més, el conte és en certa manera circular i acaba mostrant com tot torna a la vida, en una espècie de cadena de favors.

Aquarel·les realistes

Alberola i Ana Collado ja havien treballat junts en un parell de projectes. «Té talent, és culta, sensible, curiosa… vaig pensar que seria la persona ideal, i en llegir la història es va involucrar i la va ‘traduir’ fins i tot millor del que jo havia pensat; ha fet un treball meravellós».

Amb aquarel·les realistes plenes de referències cinematogràfiques, Collado ha il·lustrat la història d’Alba en el que per a Laia Serna, editora junt amb David Mateo, «és quasi més un àlbum il·lustrat que un conte».

«Cada il·lustració és una obra d’art», afirma. «S’ha de visibilitzar i contar el càncer, les xifres parlen per elles soles, és una malaltia que ens envolta i que és una realitat», justifica Serna.

En la mateixa línia s’expressa Alberola: «Tant de bo es visualitze el càncer i el càncer infantil en molts altres llibres, per ser conscients que és una realitat que tenim al voltant. Espere que la història tinga la màxima distribució i puga arribar a xiquets, pares, adults...». Àngels és el tercer llibre de Rebombori Ediciones .