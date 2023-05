Alegrías y decepciones en el Deleste

A las mentes cuadriculadas, enfermas de anemoia y forjadas en el fuego místico de nombres como Monterrey, Woodstock, Wight, Reading o Glastonbury nos ha costado años entender el fenómeno social, cultural, económico, turístico y musical en el que se han convertido los festivales de música. Suelto el freno de mano de la propia y constreñida moralidad y silenciado el gruñón pejiguero que nos engaña constantemente con el cómo debería ser, sin tener la más remota idea de montar uno de estos saraos, solo queda disfrutar a vista y orejas llenas. Las manos y la boca se la llenan o no, con lo que puedan o les dejen.

Así que, a la edición número 11 del Deleste Festival acudí con la esperanza de divertirme, de hacer nuevos amigos, de reencontrarme con los viejos, a reírme, a beber, a socorrer al que se pasa con el alpiste y la mandanga, a charlar, a hacer cola, a retozar en un trozo de césped, a guarecerme del sol primaveral bajo la fresca sombra de los árboles y a que me comieran los mosquitos. Obviamente, también a escuchar buena música, ilusionándome por el descubrimiento de nuevos grupos y sonidos y a decepcionarme con otros que prometían llevarme al éxtasis.

El Deleste cumplió con creces con todas esas expectativas, celebrando el festival, que es una metáfora de la propia vida, en los jardines de Viveros por segundo año consecutivo. Conseguidos los objetivos arriba mencionados, gracias a la estupenda organización, a un cartel con presencia internacional y a lo que uno pone de su parte, el evento fue todo un éxito. El viernes comenzaron repartiendo estopa Los Invaders, que tenían ganas de levantar su particular verbena inditrónica a cielo abierto y sobre un escenario grande. Un ritmazo espectacular, bailable a carta cabal, lleno de humor, dinamismo y desenfado, con guiños a la cultura popular, musical, cinematográfica y televisiva de los últimos cincuenta años. Con los deberes hechos, los más tempraneros menearon el bullarengue de mil amores, mientras los tardones los escuchamos desde las colas para entrar, las de meter dinero en la pulsera, las de pedir cerveza o las de los baños. Qué manía de entrar todos a la misma hora.

No me gusta demasiado lo que hace Dorian y otros grupos adscritos a la etiqueta de indie nacional o festivalero, pero no puedo decir que lo que hacen, lo hacen mal. Los de Barcelona montaron un buen show que hizo las delicias de sus fans. La peña aprecia ese sonido hinchado y presuntuoso, con mucho bombo, bajo y teclados, guitarras-pianos, profusión de percusiones, batería vistalite, mareantes y coloridas proyecciones geométricas y un fabuloso juego de luces. En una actuación que comenzó al ralentí, fue imposible no saltar y corear canciones como “Cualquier otra parte”, “La tormenta de arena” o “Energía oscura”, con las que convencieron, al menos por un rato, a los más reticentes.

León Benavente, por su parte, salió con la afición rendida a sus pies. Más oscuros que nunca, por momentos la única luz que se veía en el escenario era la que salía de la blanca y rizada melena de Abraham Boba, que recitaba como bendecido por una revelación pentecostal con el fuego de la sabiduría divina ardiendo en lo alto de su cabeza. Convirtiendo las matemáticas y la poesía en un matrimonio feliz, la banda salió de nuevo a matar o morir en un recital tan inapelable como siempre. Su agitada música y la intensidad lírica de sus interpretaciones consiguen un efecto paradójico entre el público, que se queda hipnotizado, bloqueado, como esas agujas temblonas del cuentakilómetros que, a elevada velocidad parecen quietas de lo rápido que vibran. Nunca me canso de verlos.

El sábado tenía como reclamo la presencia de bandas extranjeras, algo poco o nada común en el panorama festivalero de estos lares. Elvis Perkins in Dearland, o sea, el propio trovador de raíz americana con una banda de músicos sublimes, bordó un repertorio en el que abundaba el folk terroso, eléctrico y reposado a la vez, con un pie fijo en el segundo álbum de The Band y con el otro levantando polvo por todos los Estados Unidos, desde Dakota del Norte a Florida y de California a Virgina. Con esa calidad infinita, lo mismo ambientan un funeral en Nueva Orleans, que una misa con serpientes de cascabel en Tennessee, que una galopada en un western filmado en el Mojave. Fue un regalo para los que madrugamos, que los valencianos no sabemos salir de casa o levantarnos de la terraza de un bar antes de las ocho de la tarde. Yo mismo me quedé con ganas de ver a Semana Santa, pero los que acudimos a ver a Perkins, para mí la joya de esta edición, teníamos la vista fija en el escenario, emocionados ante el despliegue de talento de los norteamericanos.

Los Temples me dieron una gran sorpresa con su actuación. Iba a verlos sin ninguna fe, pero tampoco con inquina o desagrado. Sus discos no me disgustan, pero me aburren, y resulta que, contra pronóstico, disfruté de su show como un enano. Sobre el tablado, los ingleses sonaron menos empastrados que en sus placas, más crudos y con más respeto por las estructuras de sus canciones. Además, llevan un equipazo y saben hacerlo sonar para levantar un muro neopsicodélico de baja intensidad: guitarras Gretsch de 6 y 12 cuerdas, amplis Vox, una Gibson Firebird, un Mini Moog analógico, unas pedaleras simpaticonas y unas voces tratadas lo justito para darle un empaque onírico y ligeramente sesentero al asunto. Y como son tan jóvenes, tan monos y delgaditos, es imposible no mirarlos.

Turno luego para Depedro, que a mí no me mola pero que, como les decía al inicio de la parrafada, un festival se caracteriza por la variedad en su cartel y nadie te obliga a ver lo que no quieres. Así que, durante su actuación, una parte de la audiencia se fue a cenar, a beber, a fumar y a ponerse al día. A esas horas de la noche, los corazones más inflamados necesitaban un respiro y algún cuerpo retorcido por la felicidad que provocan las hormonas y otras sustancias exógenas buscaba enderezarse con una visita a las gastronetas y un reposo sobre las sillas o la hierba.

Se acercaba el fin del festi y, tal como les he confesado que disfruté ilusionado con los Temples sin a priori dar un duro por ellos, les tengo que revelar que los Dandy Warhols supusieron un chasco. Para gustos, los colores. Unos parecían disfrutar de la actuación mientras otros meneaban negativamente la cabeza, esbozando un rictus de disgusto y buscando opiniones cómplices entre los allegados. Regular tirando a mal, me confirmaba el personal que huía del recinto, hartos de la ceremonia de confusión, tinieblas y deformidad con la que trituraban un repertorio poco alegre, lento, espeso y amargo como unas natillas de chocolate sin azúcar.

Estaban en su derecho, por supuesto, pero a algunos se nos quedó el culo torcido con tanta bajona seguida. Me recordaron a un show que los Brian Jonestown Massacre, enemigos declarados de los Dandy Warhols desde hace muchos años en esta finca con portera que es el mundo del rock and roll, dieron en Estrasburgo teloneando a Iggy Pop y su Raw Power. Ante la sesión machacona y monocorde de tres panderetas y cuatro guitarras de doce cuerdas recitando un mantra de caos, rebotes y retroalimentación, alguien del público le gritó en francés a Anton Newcombe que ya estaba bien de dar la matraca. Aquel le sacó el dedo corazón y siguió con los suyo media insufrible hora más. Yo no me atreví a tanto, estaba tan feliz de volver a mi festival favorito y de disfrutar de las sorpresas que me había proporcionado que, al final, les acabé pillando un poquito el rollo.