La maquilladora valenciana Nuria Adraos cumplió uno de sus sueños el pasado viernes. Unos días antes, la joven reconocía en sus redes sociales que "la Nuria de 8 años tiene que estar flipando con lo que voy a vivir esta semana". No era para menos, ya que la maquilladora fue una de las afortunadas que acudió a Madrid a la premiere de la película "La Sirenita", que llega a la gran pantalla el próximo 26 de mayo.

La Nuria de 8 años tiene que estar flipando Nuria Adraos - Maquilladora valenciana

La valenciana aprovechó la ocasión para homenajear a la protagonista de esta live-action, Ariel, con uno de sus maquillajes corporales. Concretamente, el body paint, que sorprendió a todos los presentes, recogía dos escenas de "La Sirenita", la cual, en palabras de la influencer, es su película favorita.

Con más de cinco millones de seguidores en Tik Tok, la maquilladora explicaba todo el proceso del maquillaje a través de esta plataforma unos días después del acto. La joven se levantó a las seis y media de la mañana para trazar el boceto. Una hora y media después, empezaba el proceso de pintura. "A las nueve, la cara de Ariel ya estaba terminada", indicaba. No obstante, el maquillaje todavía no estaba finalizado.

La maquilladora realizó gran parte del maquillaje en la autocaravana durante el trayecto hasta Madrid. En total, dedicó ocho horas a este dibujo, que sorprendió a los asistentes, que no dudaron en retratar el momento. "La cantante Chanel y Carlos Bardem (hermano del actor Javier Bardem, quien interpreta al rey Tritón) vinieron a preguntarme por el diseño. Estaban bastante impresionados", indica a Levante-EMV.

"Disney nos invitó al estreno. Antes de que saliese la película, ya sabía que quería hacer un diseño sobre 'La Sirenita' porque es una de mis películas preferidas de Disney", recalca. Así, durante el estreno, el maquillaje de Nuria Adraos fue calificado como uno de los looks "más elaborados y divertidos que pasaron por la alfombra". Sin duda, también fue uno de los looks más fotografiados. En palabras de la maquilladora, "la gente alucinaba porque no es lo mismo ver el diseño en redes sociales, que en persona".

"Un día muy especial"

A pesar de que han pasado unos días desde el estreno, la valenciana recalca que "fue un día muy especial". "Fue un sueño porque soy una fan loca de Disney. He estado toda la semana súper nerviosa", señala.

Indica que desde pequeña deseaba acudir a un evento relacionado con una película de Disney. "La Nuria de ocho años está literalmente flipando", explica.

En sus redes, la valenciana indica a sus seguidores que acudía "con miedo" por si la película le decepcionaba, pero, en sus palabras, "la película ha superado las expectativas". Sin embargo, como maquilladora lamenta que el maquillaje de Úrsula estaba poco trabajado.

Toallita enmarcada

Tal es la ilusión de la joven, que ha decidido enmarcarse una parte de su maquillaje. En uno de sus vídeos, la influencer colocaba una toallita desmaquillante en el dibujo, el cual quedaba grabado. Tras la sorpresa, Nuria Adraos ha decidido enmarcar las dos toallitas con el diseño. "He cumplido un sueño enorme", expresa.

Otros diseños

Sin embargo, este no es el único diseño de Disney que ha realizado la maquilladora, ya que en sus redes sociales se recogen algunos más. Entre ellos, se encuentra la señora Pots, de la "Bella y la Bestia"; Simba, de "El rey león", o el genio de "Aladdín".

La joven empezó a realizar sus primeros maquillajes a los once años. "Siempre he sabido que quería estudiar esto", reconoce. Sus redes sociales están repletas de diseños, que realiza en su propio cuerpo. Solo en los dos meses de confinamiento, la maquilladora pintó 40 diseños. "Es un contenido agradecido de ver. Me encanta leer la reacción de la gente", concluye.