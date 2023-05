Alberto Feijóo convertirá el IVAM en un trastero

El próximo 1 de junio el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) recibirá cajas y viejo mobiliario como sillones, sillas, pufs, así como montañas de fotografías de la periferia de las ciudades. Es el proyecto de Alberto Feijóo para una de las principales instituciones culturales públicas de la ciudad.

El artista Alberto Feijóo (Alicante, 1985) -no confundir con Alberto Núñez Feijóo, líder del PP- firma el proyecto expositivo 'Trascity', que se podrá visitar hasta el próximo 22 de octubre. En él reflexiona sobre los roles y espacios que ocupan los individuos y sobre los objetos se acumulan y coleccionan, entre ellos fotografías. La instalación, que ocupará toda la galería 3 del centro de arte, intenta reformular desde diferentes perspectivas los usos de la sala expositiva, que se utilizará como una réplica de un espacio que existe en el mundo exterior, un lugar de trabajo, un punto de encuentro, un espacio en construcción, un archivo de imágenes o un trastero de objetos del pasado.

El origen en una mudanza

«Trascity» surge, precisamente, de una mudanza que Feijóo hizo en 2020 desde Londres a su ciudad natal y el título viene de un local de trasteros de Alicante. «El proyecto hace referencia a la problemática contemporánea de encontrar un lugar en el mundo; un espacio donde explorar inquietudes, un refugio donde alcanzar una independencia. Un espacio físico donde el artefacto artístico se convierte en un objeto de consumo», avanza el IVAM.

Feijóo expondrá en el IVAM aquellos objetos que podemos encontrar en trasteros, «aquellos de los que no queremos desprendernos, pero tampoco queremos en casa»: sillas, sillones, pufs,… Estos objetos y fotografías del entorno urbano se reparten a lo largo de las cinco estancias en las que el artista ha dividido la sala y cada una de ellas responde a uno de los roles que identifican al artista: el acumulador, el artista visual, el coleccionista, el fotógrafo y el aprendiz. Todos y cada uno de ellos dan forma a Alberto Feijóo, que asegura ser incapaz de identificarse más con uno que con otro. «En un mundo tan ultracompetitivo, no te puedes dedicar solo a una cosa, hay que tener capacidad de adaptación», explica el artista a Levante-EMV. «Es todo muy complejo e híbrido. La fotografía es como un cuerpo mutante y yo me siento también así».

El artista explica que estos cinco «personajes» que habitan las otras tantas estancias de la sala dan la impresión de estar ante una «exposición colectiva que se cuestionan la autoría de las imágenes, plantean cuestiones».

Arqueología y apocalipsis

Junto a los objetos, las fotografías tienen un importante protagonismo en el proyecto del IVAM. En ellas, Feijóo muestra estampas urbanas, de la periferia de las ciudades, «donde los límites están difusos, se desdibujan las estructuras y las jerarquías de las ciudades se ponen en duda. Son imágenes de construcción y deconstrucción, arqueologías del presente y apocalipsis del futuro».

Para la directora del IVAM y comisaria de este proyecto, Nuria Enguita, «Alberto Feijoó es artista visual, trabaja sobre todo en el ámbito de lo fotográfico, y se considera también aprendiz, así como acumulador –sobre todo de imágenes– y coleccionista. Como si de un DJ se tratara, manipulando pistas de sonido, las imágenes, propias y ajenas, ocupan el espacio en configuraciones muy diversas: siempre a partir de yuxtaposiciones, de vínculos conceptuales y formales, en un collage en movimiento".