¿Cuánto tiempo debe invertir una persona para contemplar una obra de arte en un museo o una galería? El artista castellonense Manuel Sáez lo tiene claro: «Treinta segundos, mínimo, es el tiempo que uno debería dedicar a la obra si le interesa».

Y «30 segundos» es el título de su nueva exposición, que se podrá visitar -durante más de 30 segundos- desde este jueves y hasta el próximo domingo en la tercera edición del festival cultural Paper València, de RuzafaStudio, donde el papel y la poesía se entrelazan y se convierten en protagonistas.

Pero el proyecto de Sáez va más allá, ya que no se centra en la propia obra de arte expuesta, sino que recoge sus vivencias en el momento en el que acude a un museo de Zúrich, Basilea y París. «He comprobado que el público en general es incapaz de ver una obra de arte con detenimiento», expone.

Diario fotográfico

El proyecto empezó en 2020. «Durante años he hecho un diario fotográfico, que es el hilo conductor de la serie de cuadros que estoy pintando. Las imágenes tienen que ver con mis visitas y paseos», señala a Levante-EMV.

El proyecto, organizado por ELCA Contenidos, recoge seis obras recientes del artista, que están realizadas con tinta acrílica sobre papel, y que pretenden hacer reflexionar al visitante. «El público es incapaz de ver una obra de arte. Lo normal es que la miren sobre la marcha, mientras la fotografían y ya en la cafetería, por la calle o, quizá, en casa, dediquen un instante a visualizarla en la pantalla», reconoce.

El castellonense explica que, al bucear por estas imágenes de su teléfono, recordó la película «Blow up», dirigida por Michelangelo Antonioni, que, a su vez, está inspirada en el relato «Las babas del diablo», de Julio Cortázar. En ella, el protagonista descubre, al revelar un carrete y aumentar las imágenes, que en una escena hay un cadáver. Ese símil es el que utiliza el artista en su exposición. «Cuando visito exposiciones, lo que acabo retratando no es el arte, solo disparo desde la ventana del museo, la ventanilla del taxi o el balcón de la galería. Pero, cuando me detengo en el archivo más de 30 segundos, hay oro, incienso y mirra. Se recoge aquello que la gente no se detiene a ver», indica. Reconoce que «no son fotografías, son imágenes digitales que, gota a gota, se han instalado por centenares en el móvil». Por eso, para él la fotografía es papel.

Triturar y construir

Pero el arte de Sáez va más allá. Él no refleja con exactitud lo que recoge la fotografía, sino que, en sus palabras, solo «tienen sentido si las imprimo, las trituro y construyo». «Son imágenes que tomo rápido con el móvil y luego las estudio con detalle. Modifico la perspectiva, añado objetos e imagino mi propia realidad», recalca. Concretamente, el artista solo utiliza los colores negro, gris claro y blanco para transportar al visitante a esa realidad que él pretende mostrar. «Lo que más me atrae casi siempre está fuera», recalca.

Así, estas seis piezas muestran la realidad que se esconde detrás de la ventana de un museo, el paisaje que se observa a través del tranvía o el espacio en el que se encuentra la mesa de trabajo. «Estas imágenes se convierten en el centro de mi trabajo», explica.

El tamaño de las obras, pintadas en un rectángulo de 80x60 cm, también tienen relación con el cuento de Cortázar. «En el cuento, el personaje principal dice que al fin y al cabo una ampliación de ochenta por sesenta se parece a una pantalla donde proyectan cine. Ahí está la clave, un rectángulo de 80 x 60 cm, indica. Señala que es un hecho «curioso».

Otros proyectos

Durante los últimos años, el artista plástico castellonense Manuel Sáez ha participado en otras exposiciones, tanto individuales como colectivas, entre las que destaca «Geometría ilustrada» (2022), «Italia» (2020) , «Penyagolosa» (2018) o «Por las ramas» (2017).

Sáez emergió en 1980 y, desde ese momento, ha expuesto en diferentes museos e instituciones como el Museo Rufino Tamayo en la ciudad de México, el Círculo de Bellas Artes de Madrid o el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) de València, entre otros.