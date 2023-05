La Fira Valenciana de la Música Trovam presenta un avançament de la programació artística que es desenvoluparà entre el 9 i l’11 de novembre a Castelló, a la Plana.

En la seua onzena edició, la Trovam mantindrà la seua vocació d’aparador de l’escena musical valenciana amb la presència d’intèrprets com Jimena Amarillo, El Diluvi, Pep Gimeno ‘Botifarra’, Esther, Maluks, La Maria i Noelia Llorens ‘Titana’.

A més, hi actuaran Margarita Quebrada, Caramelo, Holistiks i Ana Zomeño. El cartell es completa amb bandes i solistes arribats d’altres punts de l’Estat com els andalusos La Plazuela, l’asturià Rodrigo Cuevas, la navarresa Olaia Inziarte, els murcians Awakate i el català Pol Batlle.

D’aquesta manera, la Fira Valenciana de la Música Trovam oferirà al públic actuacions de gèneres molt diversos amb l’objectiu de donar testimoni de l’heterogeneïtat que caracteritza el panorama musical actual amb la inclusió de propostes de pop, rock, mestissatge, rap, trap, reggaeton, cançó d’autor i música tradicional.

Aquesta varietat també es traslladarà a les llengües que fan servir els intèrprets, amb cançons en valencià, castellà, asturià, basc i anglés.

Projectes consolidats i emergents

Els diversos escenaris de la Fira Valenciana de la Música acolliran els directes d’alguns dels artistes valencians amb més seguidors actualment. És el cas del grup El Diluvi, que farà sonar el seu folk modern fusionat amb la cúmbia, el reggae i els ritmes d’arrel, entre altres estils.

A Castelló de la Plana també estarà Pep Gimeno ‘Botifarra’, la gran veu de la música tradicional valenciana, que posarà sobre l’escenari el seu treball més recent, ‘Ja ve l’aire’. En aquest àlbum ha col·laborat la ‘cantaora’ Noelia Llorens ‘Titana’, que se suma a la programació artística de Trovam.

Així mateix, la música d’arrel és el punt de partida de ‘L’Assumpció’, primer disc de La Maria.

De la mateixa manera, Jimena Amarillo ha fet servir sintetitzadors i programacions en el seu recent llançament, ‘La pena no es cómoda’, treball que presentarà en Trovam. També arribarà amb novetats Maluks, trio de música urbana que posarà de llarg l’àlbum ‘Cor i foc’. A més, la vinarossenca Esther visitarà la Fira per a interpretar els temes de pop-rock del disc ‘Les cartes que mai vaig cremar’.

Entre els primers noms valencians confirmats en l’onzena edició de la Fira també es troben els grups Margarita Quebrada i Caramelo; la cantautora Ana Zomeño; el grup de rap, funk i jazz Holistiks, i la formació de música jamaicana The Dance Crashers.

Propostes estatals

La programació de la Fira Valenciana de la Música es nodrirà amb propostes d’altres territoris de l’Estat. En primer lloc, s’ha de destacar l’actuació dels granadins La Plazuela, duet que barreja funk, sons electrònics i melodies flamenques.

La fusió d’estils i disciplines també caracteritza la trajectòria de Rodrigo Cuevas, que combina la música asturiana amb el cabaret, el cuplet i l’humor en l’espectacle ‘La Romería’.

La navarresa Olaia Inziarte tocarà el seu pop amb trets obscurs; els murcians Awakate faran ballar el personal amb un còctel de rap, música llatina i elements digitals. Finalment, l’avanç de programació artística es completa amb la proposta poètica de Pol Batlle, que, acompanyat de Rita Payés, presentarà les cançons del disc ‘Salt mortal’, un treball que ha suposat una veritable glopada d’aire fresc en l’escena musical catalana.

Més confirmacions, abans d'estiu

La resta d’artistes que participaran en l’edició 2023 de la Fira Trovam seran anunciats abans de l’estiu. Com en passades edicions, enguany està previst que hi actue una quarantena de grups per a continuar exercint d’aparador de la creació musical actual i punt de trobada de referència del sector.

En aquest sentit, Trovam ha consolidat el seu posicionament com una de les fires estratègiques de la indústria musical.

La Fira Valenciana de la Música Trovam està organitzada per la Valencian Music Association (VAM!) en col·laboració amb la Generalitat Valenciana ( l’Institut Valencià de Cultura, Turisme Comunitat Valenciana i altres), l’Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló; el Ministeri de Cultura, À Punt Mèdia; l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL); i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP); Berklee College of Music (València Campus); i diverses associacions i entitats.