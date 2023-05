¿Quién no ha cantado en una noche de fiesta las canciones "Me muero por conocerte", "El sol no regresa" o "Que te quería"? El grupo musical español de pop La Quinta Estación se disolvió el pasado 2010. La banda, que se formó en el año 2000 con los músicos Natalia Jiménez, Ángel Reyero y Pablo Domínguez (se incorporó en 2008), formó parte de toda una generación. Sin embargo, el grupo decidió poner fin a su carrera.

Pero los fans todavía pueden escuchar algunas de sus canciones. La cantante Natalia Jiménez ha anunciado que regresa a los escenarios con algunos conciertos dentro de la gira "Antología 20 años". València es una de las ciudades elegidas. La cantante estará el 22 de noviembre en La Rambleta. View this post on Instagram A post shared by Natalia Jiménez (@nataliajimenezoficial) Durante su gira, Natalia Jiménez también visitará Madrid, Sevilla, Tenerife y Barcelona. Tras el anuncio, sus seguidores no dudaron en preguntarle si cantaría algunas de las canciones de su grupo. La artista anunciaba que medio concierto será de pop con canciones de La Quinta Estación y el otro medio estará formado por temas clásicos de México.