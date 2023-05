El músico, actor y productor Lluís Miquel Campos, uno de los grandes referentes e impulsores de la cultura popular valenciana, ha muerto hoy a los 79 años después de una larga enfermedad.

Desde que en 1961 fundó Els 4 Z hasta el cierre de sus estudios Tabalet en 2012, su nombre está en decenas de momentos históricos de nuestra cultura, a veces de forma visible y otras más subterránea. Y no sólo por la música. La tele, el teatro e incluso la lengua también le deben mucho.

Lluís Miquel Campos fue un artista que se la jugó por la libertad de pensar, hablar y vivir; un hombre generoso que se dedicó a darle alegría al país y un empresario que quiso vertebrar toda una industria cultural a través del valenciano.

Nacido en València en 1944, Campos estudió decoración en la especialidad de escenografía, aunque su gran pasión siempre fue la música. En 1961 fundó Els 4 Z, una de las primeras formaciones musicales en cantar en valenciano, especializándose sobre todo en hacer versiones de temas franceses. Suya es también la primera versión "bailable" del "Al vent" de Raimon. "La presentación de Raimon como cantante fue en una entrega de premios literarios que se hizo en Casa Pedro, cerca del Astoria. Allí cantó «Al vent» y la gente se entusiasmó. Fue entonces cuando nos llamaron de Edigsa. Tuvimos una reunión aquí con ellos y con Vicent Ventura en la que nos dijeron: «tenéis que hacer una versión de ‘Al Vent’ bailable para que así se acostumbre la gente a que en los guateques haya música en valenciano», contaba Campos en una entrevista para Levante-EMV en 2018, cuando se le concedió la Medalla de la Generalitat al mérito cultural.

Con cinco discos grabados, el grupo se disolvió el 1968 por la represión franquista. Tal como recordaba en la misma entrevista, en 1966 Els 4 Z fueron detenidos tras un concierto en los cines Arts (también junto a Raimon) acusados de haberse "cagado en Franco durante el recital".

"El juzgado de guardia nos dejó libres aunque teníamos que estar localizables. Pero el gobernador llevó el caso al Tribunal de Orden Público en Madrid. Los abogados dijeron que ahora sí lo teníamos mal, porque de ese tribunal no salía nadie con menos de tres años. Pero al final lo sobreseyeron", recordaba Campos.

Pese a ese sobreseimiento, el Gobernador prohibió a Els 4 Z seguir tocando en València, lo que acabó provocando la disolución del grupo y el inicio de la etapa de Campos como empresario de la publicidad, trabajo que no tardó en compaginar de nuevo con su regreso a la música a través de Lluís Miquel i els 4 Z y después con Patxinguer Z.

De València a la OTI

Campos fundó la primera empresa productora audiovisual de València el 1970, Novimag, y el 1977 el primer estudio de sonido valenciano, Estudios Tabalet, del cual fue director y copropietario. También ha sido el impulsor de la empresa productora Adí Producciones, SL, especializada en espectáculos teatrales y musicales, con la cual produce varios programas de televisión para Televisión Valenciana, TVE y Antena 3. También coproducen los festivales de la OTI realizados en València, la producción gira del Taller de Ópera de València, comedias musicales, etc.

Uno de sus principales hitos como productor musical fue el proyecto de Antologia dela Música Valenciana, que se publicó entre 1979 y 1983. "Al Tall, Pavesos, Paco Muñoz, el Sifoner y unos cuantos montamos el Col·lectiu de Músics Valencians e hicimos un sello discográfico que se llamó «l’Ànec». Yo ya tenía los estudios Tabalet y ahí grabé a la Pàtxinguer Z", recordaba Campos en 2018.

Tabalet fue otro de los hitos de la cultura popular valenciana que tiene en Campos a su principal impulsor. Estos estudios de grabación en la huerta de Alboraia fueron pioneros en el doblaje al valenciano de películas y lugar de nacimiento de algunos de los mejores discos de Remigi Palmero, Al Tall, Seguridad Social, Presuntos Implicados.

3.000 discos grabados

«No puedo saber cuántos discos se habrán grabado aquí, pero es fácil que sean 2.000 o 3.000», señalaba el propio Lluís Miquel en 2007 cuando Tabalet celebraba sus tres décadas de vida. Contaba el cantante, productor, activista y responsable de estos estudios que decidió abrirlos harto de tener que ir a grabar sus discos (principalmente con Els 4 Z) a Madrid o Barcelona. Pronto, ese lugar fue para el nuevo sonido de la música popular valenciana de finales de los 70 lo que fue Abbey Road para los grupos «beat» británicos de los 60 o aquel viejo cine en 926 East Mc Lemore Avenue de Memphis para el soul sureño norteamericano.

Remigi Palmero fue el encargado de inaugurar los estudios Tabalet con «Humitat relativa», aquel disco que marcó un punto de inflexión entre la «cançò» de la década de los 70 y lo que algunos llamaron a partir de entonces «rock del mediterràni». En aquel disco colaboraban Pep Laguarda (que ese mismo año grabó «Brossa d'ahir» en los estudios Banana Moon Observatory, de Daevid Allen) y Julio Bustamante, que también usó los estudios de Tabalet para grabar otro álbum seminal del pop valenciano: «Cambrers».

A partir de entonces, aquel estudio en la huerta de Alboraia acogió a artistas valencianos de la talla de Al Tall (aquí grabaron discos como «Quan el mal ve d'Almansa») o Ovidi Montllor, pero también a nombres consagrados de la «cançò» venidos de fuera de València como Maria del Mar Bonet o Pi de la Serra. También grabaron allí el pianista Tete Montoliu y el saxofonista Perico Sambeat el disco «Punto de partida», e incluso Andy Wallace uso su mesa de sonido para producir el «Introglicerina» de Seguridad Social un año antes de ser el ingeniero de sonido del «Nevermind» de Nirvana. El éxito de Tabalet por aquellos tiempos con la música pop le llevó a abrir sus propios sellos discográficos: primero EGT y después Zebra Records, por el que pasaron Euro Trash Girl, Nice Man o Sewel, entre otros.

Capella, Don Pío y Mercadona

Da buena cuenta de la versatilidad de este estudio el que Capella de Ministrers registrara en Tabalet su primer disco, premiado por el Ministerio de Cultura por su «difusión del patrimonio cultural». O que también en Tabalet el humorista Don Pío grabara su primer «cassette» de chistes, con el que llegó a vender más de 200.000 ejemplares. Y también de estos estudios surge una de las melodías más escuchadas en todo el país desde hace años: el «jingle» de Mercadona, grabado en Tabalet en 1986.

No fue la de la empresa de supermercados valenciana la única que usó estos estudios para grabar publicidad. También pasaron por ahí las muñecas de Famosa o Nenuco, generando finalmente un catálogo de 2.000 títulos de música publicitaria, según aseguraba en 2012 Vicente Martínez, encargado de la editorial.

El primer doblaje en valenciano

Música y publicidad fueron dos de las tres patas de Tabalet. La tercera fue el doblaje, que en los últimos años de la empresa acaparaba ya más de la mitad de los ingresos de Tabalet. Empezaron esta actividad en 1984, a veces doblando «películas infames» (como las definió Lluís Miquel) de porno o spaghetti western. Pero en Tabalet también tuvo lugar el primer doblaje cinematográfico al valenciano: el de la francesa «El salari de la por», en la que Ovidi Montllor le ponía la voz al personaje que interpretaba Yves Montand.

"Todo lo que he hecho me ha gustado. Estoy jubilado y aún vengo a la productora a pensar, a diseñar y a sobrevivir -aseguraba Lluís Miquel a Levante-EMV-. Tengo aquí material gráfico, audio, vídeo desde el año 1960 hasta ahora. Lo he ofrecido muchas veces a instituciones pero nadie contesta. Por eso es importante cuidar la cultura y la memoria para saber de dónde venimos. He tocado el teatro, la zarzuela, el pop… Y cada vez que lo he hecho me he jugado mi bolsillo. Mi problema ha sido que nunca he trabajado para las mafias ni las «capillitas».

