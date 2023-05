El 19 de mayo de 1987 Tina Turner irrumpía en el entonces llamado estadio Luis Casanova para actuar ante más de 15.000 fans que llenaban el terreno de juego y la tribuna del campo del Valencia CF. “All right, all right, all right”, rugió la leona de Tenneesse. “¿Tenéis el cuerpo preparado?”, preguntó a continuación.

Ataviada con una minifalda de color beige y cinturón rojo, que cambió a mitad de la actuación por un traje en cuero rojo y después por unos vaqueros, una camiseta blanca y una chaqueta de lino, Turner dedicó su tema “Paradise is here” al público valenciano que, pese a todo, no cumplió con las expectativas de los promotores (Colectivo Jazz y Pachá Auditorium desde València y Dr Music desde Barcelona). De hecho, y según relataba el periódico Levante-EMV dos días después, la estela de la cantante fallecida el pasado miércoles dejó en València unas pérdidas de unos 5 millones de pesetas. Caché y personajes “De los treinta millones de pesetas que costaba aproximadamente la producción global del espectáculo de Tina Turner en València, entre caché, alquileres del campo, seguros, seguridad adjunta (importada desde Barcelona, una colla de personajes de lo más desagradable de la noche), autores, impuestos y demás gastos generales, la organización tan sólo pudo recaudar algo más de la mitad del coste general”, informaba el periodista José Ricardo Seguí. Los promotores esperaban atraer a más de 30.000 espectadores y necesitaban vender cerca de veinte mil entradas para cubrir gastos. Finalmente, no fueron más de 15.000. Aun así, y según las mismas crónicas, tanto el público como los organizadores quedaron satisfechos con el espectáculo que esa noche ofreció la cantante norteamericana. “Gracias València, porque he descubierto que aquí tengo una gran audiencia”, dijo por su parte la Turner para despedirse. Champán no, zumo de arándano sí A tenor de las noticias que en los días previos al concierto fue publicando este periódico, parece que, en general, la llegada de Tina Turner por primera vez a València no fue precisamente fácil. Entre los requerimientos de la diva para actuar aquí, figura la obligación de disponer de un Cadillac de cristales ahumados con chófer vestido correctamente que la tenía que trasladar del aeropuerto al hotel Rey Don Jaime, donde ya la esperaba su suite. También tenía que tener localizable desde el primer momento el psiquiatra que había de encargarse de su salud mental y los 140 vigilantes que tenían que velar por su seguridad física. Tina Turner no pidió entre los “riders” de su contrato champán francés pero sí una mesa, raquetas y pelotas de ping-pong, así como dos videojuegos en un camerino que debía estar dotado de espejos de cuerpo entero, agua fría y caliente, un litro de zumo de arándano, toallas sin estrenar y demás utensilios para su comodidad, todo ello vigilado por los cuatro mayordomos de uso exclusivo de la rockera. "Espantada" nada más llegar Pero hubo algo que no marchó como debía. Tina Turner llegó al aeropuerto de Manises el lunes 18 de mayo de 1987 acompañada por un séquito de más de 40 personas y se subió a la limousine para alojarse en el hotel que los promotores le habían reservado. Pero cuando llegó allí, y según recoge otra crónica de Levante-EMV, la cantante cambió de vehículo, se instaló en un taxi y, para sorpresa de los promotores, desapareció sin comunicar su destino. Nada se dice en estas noticias sobre donde se “escondió” la artista, aunque parece claro que buscaba algo más de tranquilidad que la que ofrecía su hotel en el centro de la ciudad. La cuestión es que, finalmente, cumplió con su contrato y ofreció un buen, pero poco exitoso espectáculo, en València.