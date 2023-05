La Hispanic Society regresa a la Fundación Bancaja con obras maestras inéditas de Sorolla

Como un rey Midas, todo lo que toca Sorolla se convierte en éxito. En la memoria quedan aquellas largas colas que se formaron en la Fundación Bancaja allá por 2007 y 2009 para contemplar los inmensos paneles de la serie «Visión de España», que el pintor valenciano realizó para la Hispanic Society de Nueva York. Solo en València recibió a cerca de 900.000 visitantes y a más de dos millones en su itinerancia por toda España, con llegada y salida desde la entidad sociocultural valenciana. Fue una oportunidad única de ver obras que rara vez salían de su residencia habitual en la ‘gran manzana’. Ahora, la Fundación Bancaja podría repetir la jugada, de nuevo en colaboración con la sociedad americana. Se barrunta la nueva exposición del año.

Para su inauguración faltan aún cinco meses, pero «Sorolla a través de la luz», que la Fundación Bancaja abrirá la primera semana de octubre, tiene todos los mimbres para ser una de las muestras más esperadas. En la misma sala que hoy alberga «Sorolla en negro», la entidad que preside Rafael Alcón desplegará todo un universo en torno a la obra de Sorolla en cerca de 1.100 metros cuadrados. Se trata, como ya publicó Levante-EMV, de una muestra inmersiva, virtual y real. Más allá de pantallas led y gafas de realidad virtual, uno de los puntos fuertes de la apuesta de la Fundación Bancaja, como ha hecho siempre, es la exposición de obra real.

Factor sorpresa

Para «Sorolla a través de la luz» -que ahora está en el Palacio Real de Madrid, pero en una formato más reducido y no exactamente con las mismas piezas- la Fundación Bancaja exhibirá unos 45 cuadros, once de ellos procedentes de la Hispanic Society de Nueva York. «Son obras maestras nunca vistas en València», asegura a Levante-EMV Rafael Alcón. Además, están trabajando también en traer «dos importantísimas obras» de otras instituciones europeas que, por prudencia, Alcón prefiere no desvelar. Por supuesto, habrá obra de la propia Fundación Bancaja como la imponente 'Triste herencia' (1899) o 'Al agua. Playa de Valencia' (1908). Junto a ellas habrá también una docena de obras del Museo Sorolla del pintor, así como obras de instituciones privadas.

En cuanto a las piezas que llegarán desde Nueva York, Alcón prefiere mantener «el factor sorpresa», aunque sí avanza un título como 'El jardín de naranjos. Alcira' (1903). «La idea es que la obra real esté alrededor de toda la exposición». En cuanto a la temática de los cuadros -los que colgarán de las paredes de la sala-, Alcón sostiene que será la más reconocible de Sorolla: huertas, flores, mar, niños. Esta muestra supone un reto sobre todo si se tiene en cuenta que, como explica Alcón, «con el centenario es más difícil conseguir obra porque están muy repartidas en las exposiciones que se han hecho por el Año Sorolla».

En avión especializado

En conjunto, los cuadros que llegarán de la Hispanic Society tienen unas dimensiones considerables. «El más pequeño mide 1,5 metros de alto», señala Alcón, que explica que vendrán por transporte aéreo especial hasta Madrid y posteriormente se trasladarán hasta la Fundación Bancaja también en un camión preparado ex profeso y que garantiza su perfecto estado. Una vez lleguen, un equipo verifica que cada pieza no haya sufrido ningún desperfecto. «Aquí las figuras clave son los que se llaman ‘correos’, uno por parte de la entidad que presta y otro por nuestra parte. Ellos son los que dan fe de que cada pieza está intacta», relata Alcón.

Alcón destaca la labor que ha hecho la Fundación Bancaja en la difusión del conocimiento de la obra de Sorolla, más allá de los clichés: los jardines, la infancia, las mujeres y, quizás «la más desconocida» faceta del pintor con el uso de los colores oscuros en su paleta, con la exposición «Sorolla en negro» y que se puede visitar actualmente en el centro cultural de la plaza de Tetuán.

Para Alcón, «Sorolla a través de la luz» -que combina tecnología (con el apartado sensorial y virtual) y cuadros reales- supone una «oportunidad única para atraer a gente joven e introducirla en la obra de Sorolla». La muestra, organizada por Fundación Bancaja, Generalitat Valenciana, Museo Sorolla, Fundación Museo Sorolla y Light Art Exhibitions, podrá visitarse -en principio- hasta el mes de febrero de 2024.

«Visión de España», un rotundo éxito de público

La exposición «Visión de España» (2007 y 2009), con los paneles regionales que Sorolla realizó para la Hispanic Society de Nueva York, supuso un éxito sin precedentes para Bancaja, que recibió a cerca de 900.000 personas.