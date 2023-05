El Festival de Novela Histórico-Noir de Bétera (Bfest) regresa a partir del próximo 1 de junio con un programación que contará con escritores de la talla de Marta Robles, Susana Fortes, Rosa Ribas, Luis Zueco, Ramón Palomar o Vicente Garrido. Esta cita con la novela negra e histórica ofrecerá encuentros literarios, clubes de lectura, música en directo y una batalla de escritores.

Como ha indicado el director del festival, Santiago Álvarez: “Después de una magnífica edición del año pasado, es hora de seguir construyendo cultura para toda la ciudadanía mediante este evento que hace participar a todos y posicionar a Bétera como una de las mejores citas literarias del año en la Comunitat Valenciana”.

Marta Robles, premio Alfàbega Literaria

Uno de los grandes alicientes será la visita de la escritora y periodista Marta Robles, que participará el 1 de junio en la jornada inaugural. Al terminar su acto literario basado en su último libro “Lo que la primavera hace con los cerezos”, que recoge historias de amor, pasión y también de dolor en torno a la vida de genios creativos que todos conocemos. Además, Marta Robles recibirá el Premio Alfàbega Literaria, creado el año pasado por Bfest y que se entregará a la autora por ayudarnos a entender mejor quienes somos, tanto en la ficción como en sus ensayos y por aportar su conocimiento de la historia, del amor, de nuestras pasiones, pues son estas quienes nos hacen ser quienes somos.

El Castillo de Bétera acogerá los encuentros con autores

Tanto la conversación con Marta Robles como el resto de encuentros con autores tendrán lugar en el Castillo de Bétera, un espacio recientemente rehabilitado y que, sin duda, es un marco idóneo para este tipo de eventos, pues permite celebrarlos al aire libre en esta época del año.

El mismo jueves 1 de junio, antes del encuentro con Marta Robles anteriormente comentado, Rosa Ribas y Susana Fortes comparecerán en el patio del Castillo para hablar sobre Ficciones muy sospechosas. Ambas autoras escriben lejos del morbo y más pendientes de construir historias que toquen el corazón de la gente a partir de la emoción y de la búsqueda de la verdad.

El viernes 2 de junio será el día dedicado para hablar de cómo el crimen se cruza en nuestra realidad. En primera instancia, Vicente Garrido, escritor y catedrático de criminología, y Ramón Palomar, escritor y periodista, protagonizarán el encuentro Vida y Crimen, donde abordarán cómo el mal está más cerca de nosotros de lo que podemos esperar.

Al finalizar este encuentro, el periodista de sucesos Nacho Abad, muy conocido por sus apariciones en televisión, nos presentará un caso puro de True Crimen, el del triple asesinato de Burgos, del que ha investigado todas sus claves, reflejadas en su libro “El superviviente”. Aquí asistiremos a cómo la sospecha del crimen puede sobrevolar hasta al más inesperado inocente.

Finalmente, el sábado 3 llegará el turno de explorar diversas aproximaciones a la historia de nuestro país, merced a la participación de tres interesantes autores, como Luis Zueco, uno de nuestros mejores escritores de género histórico, quien presenta su novela “El Tablero de la Reina”. Completan el encuentro los vecinos de Bétera, Raúl Borrás, autor de “Esclavos del Honor” y Gustavo Martínez Sánchez, que presenta “Galeón de Indias”. Dos escritores locales que participarán en esta tercera edición gracias a su pasión por la novela histórica y de aventuras. Los tres autores tratan con valentía nuestro periodo histórico como potencia internacional, una cuestión que siempre nos ha costado narrar en nuestro país y que nos ayuda a entender quiénes somos.

Club de lectura en la Biblioteca Municipal

El jueves 1 a las 1730h tendrá lugar una sesión especial del club de lectura en la que se contará con la participación presencial de la escritora Rosa Ribas en torno a su trilogía de la familia de detectives Hernández, que estrena su tercera entrega en una apuesta literaria de una de nuestras mejores escritoras de género negro.

Batalla de escritores en Casa Nebot la mañana del sábado

En la mañana del sábado asistiremos a una de las actividades más divertidas y atractivas del Bfest: la batalla de escritores, que se celebrará en Casa Nebot. Una modalidad de escritura lúdico-festiva donde los autores escribirán en directo pequeñas historias que luego el público votará hasta seleccionar el ganador final. Diversión garantizada donde autores como Javier Alandes, Salva Alemany o Joan Carles Ventura, reciente Premio Millor Novel.la VLCNEGRA23, se enfrentarán de manera amistosa pero apasionante.

Música en directo en el Castillo como colofón

El Bfest se despedirá de sus seguidores el sábado 3 a las 20h, en el Castillo de Bétera, con un concierto de Paloma Grueso y Ramón Magnanelly, que interpretan lo que ellos llaman Acustic Soul Covers, es decir, versiones en acústico de grandes éxitos, a los que dotan de pasión y alma. De la mano de este dúo sonarán temas conocidos de artistas como The Beatles, Michael Jackson, Guns N’ Roses, The Cranberries, Ray Charles, The Animals, Rihanna, Adele, Aretha Franklin o Frank Sinatra.