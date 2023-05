El festival Love the 90's espera "un llenazo" de más de 21.000 personas tras vender todas las entradas para esta cita, que se celebrará el próximo 3 de junio en un nuevo formato en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Las actuaciones se desarrollarán en dos escenarios -el Dance y el Pop- por los que pasarán más de una treintena de artistas. El cartel incluye importantes nombres internacionales y nacionales de la década de los noventa.

Así, por el escenario Dance desfilarán 2 Unlimited, Whigfield, Snap!, Dj Quicksilver, Martina from G.E.M, Daisy Dee from, Technotronic, Nacho Division (Live), Miss Jane, Chimo Bayo, Paco Pil, Sensity World New Limit, Double Vision, Marian Dacal, Kriss Orue y Jumper Brothers.

En cuanto al Escenario Pop, albergará a La Guardia, Modestia Aparte, OBK, Amistades Peligrosas, Javier Andreu de LaFrontera, Carlos Segarra de Los Rebeldes y Viceversa.

El evento, producido conjuntamente entre Sharemusic! y The Music Republic, ha habilitado lista de espera en la web oficial www.lovethe90svalencia.com

La nostalgia por los noventa no será la única invitación musical del fin de semana en la Ciutat de les Arts, ya que un día antes, el viernes 2, se celebrará otro festival, el I Love Reggaeton, que permitirá disfrutar de las actuaciones de Tito El Bambino, Maldy de Plan B, Osmani Garcia o Danny Romero.