Cajas, fotografías y ciudades, en el 'trastero' del IVAM

El artista Alberto Feijóo (Alicante, 1985) podría ser «mil personajes» en uno, aunque por el momento los ha reducido a cinco. Así lo ha explicado este miércoles durante la presentación en el IVAM de su exposición «Trascity», en la que ha estado acompañado por la comisaria de la muestra y directora del centro de arte, Nuria Enguita.

Como ya adelantó Levante-EMV, el artista traslada su propia experiencia de una mudanza que tuvo lugar en plena pandemia, cuando tuvo que cambiar su residencia de Londres a su Alicante natal. Cuenta que el nombre de la muestra viene de unos locales de trasteros de su barrio. Le gustó porque el prefijo «tras» le permite jugar con varias ideas: la de la periferia, lo que está detrás de la ciudad; la de traslado, y si se le añade un ‘h’ final -‘trash’- significa basura en inglés.

Alberto Feijóo ha asegurado que su intención es que «la exposición salga hacia fuera, que abandone el espacio normativo del museo porque este proyecto surge de la calle, del paseo». Además, «estoy desando ver cómo el público fotografía esta exposición», ha señalado.

Cinco personalidades en un espacio

A lo largo y ancho de la Galería 3 del IVAM, Feijóo ha desplegado un universo en el que confluyen sus cinco personalidades y cada uno se exhibe en su propia sala: el artista visual, el acumulador, el aprendiz, el fotógrafo y el coleccionista.

Así, el artista visual representa al Alberto Feijóo que habita entre imágenes, cuerpos físicos. Feijóo propone una serie de imágenes a modo de sistema abierto de relaciones.

Según avanzamos por la Galería 3, el artista alicantino muestra su faceta de acumulador y convierte el museo en una especie de trastero. Su trabajo está vinculado a la materia y acumulación de objetos: montañas de residuos, cajas apiladas. De algún modo, el artista, como ha dicho este miércoles, hace alusión aquí al consumo rápido y desmedido. «Es ese apego a lo físico, una cuestión muy contemporánea, cuando los espacios son cada vez más pequeños».

En cuanto a su ‘yo’ como aprendiz, Feijóo explica que ha trabajado con un herrero de Alcoi y en cuyo taller encontró «desechos» con los que el artista de Alicante ha realizado una suerte de esculturas, más parecidas a señales de tráfico, en esa permanente alusión que la muestra hace a la ciudad. «Es, quizás, la parte que más he disfrutado por lo que supone un trabajo colaborativo", ha explicado Feijóo.

Mientras, como fotógrafo el creador alicantino plantea un continuo desplazamiento en el que, frente a la imagen única, apuesta por el collage, con imágenes dentro de otras y «en crudo», ha dicho. Es decir, sin marcos que las delimiten.

Para acabar el recorrido, el Alberto Feijóo coleccionista es como «un compendio de todos estos personajes». Para el artista, «el coleccionista es también una figura misteriosa porque están en el anonimato, es una figura mística», ha explicado. En esta sala, el artista exhibe referencias musicales en forma de discos o revistas.

Lo binario y lo cartesiano

Sobre esta ‘personalidad múltiple’, Feijóo ha defendido que «lo binario y cartesiano está muy discutido. No somos solo individuos. No tiene sentido pensar de manera individual. No somos personas, sino un conjunto».

Por su parte, Nuria Enguita ha explicado que la muestra de Feijóo es desde «un lugar de encuentro hasta un almacén. Es el espacio mental de lo que dejamos atrás, lo que almacenamos cuando ya no lo queremos en casa».