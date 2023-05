La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha rebut en donació l’arxiu "L’Eixam – Art serial del País Valencià", compost per obres d’art i cartells propietat de Manuel Olmos Gil i Genoveva Gil Capri.

Són obres serigràfiques d’autors valencians dels anys setanta i huitanta del segle XX, conservades per Manuel Olmos com a galerista de L’Eixam i pel seu posterior treball com a promotor cultural en diverses institucions públiques i privades.

Art assequible

Olmos va crear l’Eixam amb la finalitat d’abaratir l’obra d’art i fer-la assequible a totes les butxaques perquè deixara de ser un privilegi exclusiu de la burgesia. En aquesta entusiasta iniciativa, oberta al nombre més gran de valencians de totes les tendències, participaren entre d’altres l’Equip Crònica, Equip Realitat, Rafael Armengol, Juana Francés o Ricardo Zamorano.

L’Eixam va realitzar la seua primera exposició en un local del Portal de la Valldigna l’octubre de 1976 i, tal com assenyalaven els seus impulsors en una entrevista concedida llavors al periòdic Levante, la seua intenció era promoure «un abaratiment que fa possible que la pintura deixe de ser privilegi exclusiu de l’aristocràcia i alta burgesia», segons deia l’artista Joan Manuel Llopis. O també «modificar amb relativa facilitat l’entorn estètic domèstic del poble», afegia Genoveva Olmos.

Els preus depenien de l’artista i el nombre d’obres’ que incloguera la sèrie, però solien oscil·lar entre mil cinc-centes pessetes i dèsset mil. I estaven fetes mitjançant diferents tècniques: «collage», gravat, linòleum, serigrafia, xerografia i sistemes mixtos.

«És la primera i única galeria a València per a ocupar-se de tot art seriat concernent al País Valencià. No sols pintura; també escultura, ceràmica, llibres, cartells, etcètera», concloïa el mateix Manuel Olmos.

Després, i amb el patrocini de la Diputació de València, aquesta exposició va estar circulant també per diversos municipis valencians, amb el mateix objectiu: omplir d’art contemporani les cases valencianes amb reproduccions més o menys barates dels seus artistes principals.

760 documents

L’arxiu que ha arribat ara a la Biblioteca Valenciana es compon de 760 documents: 358 obres gràfiques originals, 3 fotografies, 136 cartells i 263 materials, com ara làmines i fullets. Per esmentar alguns autors de la llarga llista que componen, hi ha obres d’Equipo Crónica, Manuela Ballester, Jordi Teixidor, José María Yturralde, Rafael Canogar, Elvira Alfageme i Arcadio Blasco, entre altres.

Els propietaris han manifestat la seua voluntat de donar els béns esmentats a la Biblioteca Valenciana perquè en garantisca la conservació, l’organització, la unitat i la disponibilitat per a l’estudi i per al poble valencià.

La donació, realitzada per Genoveva Gil, respon als interessos de la Biblioteca Valenciana de reunir documents en format imprés, sonor i visual d’autors de factura i matèries relacionades amb el patrimoni cultural valencià.