Mantiene y potencia el Palau de les Arts en la Temporada 2023-2024 las cualidades que, salvo el oscuro paréntesis del periodo Livermore, han sido santo y seña de las programaciones de sus 18 años de existencia: cantidad, variedad y excelencia. Jesús Iglesias, director artístico, ha armado una temporada generosa, plural y atrevidamente novedosa, marcada por ese marchamo de exigencia artística y contemporaneidad que desde el primer día ha singularizado su hacer y quehacer en un Palau de Les Arts que cuando él llegó, en julio de 2018, estaba hecho unos zorros. En definitiva, y como dice la precisa y preciosa (¡ya tiene mérito!) nota de Prensa entregada en la presentación de la nueva temporada, “once meses plenos de música, escena y artes universales”.

Desde septiembre de 2023 hasta el 30 de junio de 2024, el Palau de Les Arts albergará un nutrido compendio de actividades que, leal a su esencia de teatro público, abarca variadas disciplinas y géneros, con una proyección rotunda y decidida a toda la Comunitat Valenciana. De hecho, la joya de la corona, la Orquestra de la Comunitat Valenciana, actuará en diversas localidades de las tres provincias, incluida su ya establecida serie sinfónica en el Auditori de Castelló y el demorado regreso, tras largos años de ausencia, al Auditorio ADDA de Alicante. Por no hablar del ambicioso programa didáctico o las actividades incesantes -aunque un punto veladas- del Centre de Perfeccionament.

Temporada valiente, imaginativa, lúcida y cabalmente osada. Y poética sin rubor ni complejos.

Temporada valiente, imaginativa, lúcida y cabalmente osada. Y poética sin rubor ni complejos. Exenta de hueras sensiblerías y postureos. Enmarcada bajo el horizonte genérico “Poéticas del destino”. Propuesta cultural de altos vuelos y finos quilates, teñida e inspirada por los colores de “esas poéticas del destino inciertas y secretas que rigen la existencia de la galería de personajes y títulos” que durante estos once estimulantes meses de espectáculos y encuentros, de reflexión y arte sin pachanga, se sucederán en las salas del Palau de Les Arts y su laudable expansión al resto de la geografía comunitaria.

Un oferta con 11 títulos

En la ámbito estrictamente operístico, once títulos comprenden el grueso de la oferta. Asombra y anima que nueve de ellos sean completamente inéditos en el Palau de les Arts y, la mayoría, también en València. Llega por fin una de las grandes asignaturas verdianas pendientes: Un ballo in maschera. Recala también por primera vez otra obra esencial del gran repertorio, La dama de picas de Chaikovski, y se estrena Maria Stuarda, dentro del proyecto de completar en tres temporadas la “Trilogía Tudor” de Donizetti (la temporada pasada fue Anna Bolena, y la 2004-2005 se completará con Roberto Devereux).

Otras óperas maestras inéditas que también aparecen en la temporada son Rusalka de Dvořák, Orfeo y Eurídice de Gluck o La reina de las hadas de Purcell. La contemporaneidad llega con los estrenos de títulos como Woman at Point Zero, de Bushra El-Turk (quien se basa en el relato homónimo de la escritora egipcia Nawal, en el que dos mujeres comparten el ansia de libertad), y Tránsito, ópera de cámara para la que Jesús Torres recurre a la pieza teatral en un acto del mismo título de Max Aub: se estrenará en el Teatre Martín i Soler el 23 de mayo con puesta en escena del director, dramaturgo y escenógrafo valenciano Carles Alfaro y dirección musical del alicantino Jordi Francés. Los dos títulos que vuelven a la escena valenciana son El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla (con motivo del centenario de su estreno), y La flauta mágica, que recala por tercera vez, ahora en la reflexiva, hermosa y muy exitosa producción de Simon McBurney, ya vista en Ámsterdam (donde se estrenó en 2012) y luego aplaudida en el Festival de Aix-en-Provence y en el Metropolitan de Nueva York.

Entre los directores musicales de la temporada lírica, destacan Kanako Abe (Woman at Point Zero); William Christie (La reina de las hadas); Antonino Fogliani (Un ballo in maschera); Gianluca Capuano (Orfeo y Eurídice); Cornelius Meister (Rusalka); Maurizio Benini (Maria Stuarda), Pablo Rus Broseta (El Retablo de Maese Pedro) y Aaron Zapico (Los elementos, de Literes). James Gaffigan, director musical del Palau de Les Arts, dirigirá La dama de picas y La flauta mágica. El siempre rácano apartado zarzuelero se solventa con Pan y toros, obra maestra de Asenjo Barbieri, que llega defendida por la solvente batuta de Guillermo García Calvo y escénicamente a través de la nueva y exitosa producción que el actor reconvertido en director de escena Juan Echanove ha estrenado este mismo año en el Teatro de la Zarzuela, con motivo del segundo centenario del gran compositor madrileño.

El ya imprescindible y consolidado ciclo Les Arts és Lied mantiene su alto nivel y propone un nuevo elenco de campanillas, con el regreso de la soprano Lise Davidsen (11 octubre), el barítono Gerald Finley (3 diciembre), la soprano Ermonela Jaho (4 febrero), el barítono Andrè Schuen (14 marzo, con la Orquestra de la Comunitat Valenciana, en un concierto con Lieder de Mahler que se repetirá en Castelló dos días después, y el 19 de marzo en el Palau de la Música de Barcelona), y la mezzosoprano Ekaterina Semenchuk (Glinka y Músorgski; 14 abril). Los contratenores Jakub Józef Orliński (29 octubre), y Philippe Jaroussky (30 noviembre), más el tenor mexicano Javier Camarena (21 enero), completan el impresionante cartel de voces solistas invitadas.

No menos capital es la limitada pero sobresaliente temporada sinfónica, como corresponde a una orquesta -la de la Comunitat Valenciana- sin parangón en el sinfonismo español. Citas cargadas de programas interesantes y batutas de tanto reconocimiento nacional e internacional como las de Vasili Petrenko (Novena de Beethoven); Mark Elder (Mahler/Shostakóvich); Mikko Franck (Strauss); Pablo Heras Casado (Wagner/Mendelssohn-Bartholdy); Gustavo Gimeno (Sibelius/Mahler), y el propio James Gaffigan, que se hace cargo de tres programas (Strauss/Mozart; Albéniz/Wagner/Chaikovski; Schubert/Bruckner). Una oferta universal que, bandas aparte, reafirma a la ciudad de los dos Palaus entre las grandes capitales musicales. ¡A disfrutar!