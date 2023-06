Marisol Salanova: "En España hemos pecado de no comprender cuán valioso es nuestro patrimonio"

El libro se titula «Inteligencia artística. Aprende a identificar y desarrolllar tu potencial artístico». ¿Realmente cree que todos tenemos ese potencial?

Todos tenemos la capacidad creativa. Por eso, en el libro asumo que todos podemos identificar y desarrollar nuestro potencial porque la creatividad es algo que se entrena. La inteligencia artística no solo nos ayuda a crear obras de arte, sino a ser más ingeniosos, a resolver problemas y que, el día a día, sea más interesante. Nos ayuda a tener un pensamiento positivo y saludable.

¿Entonces todos podemos ser artistas?

No todos podemos ser artistas. Se tiene que tener en cuenta la intencionalidad y la técnica. Una persona puede tener muy buena técnica y apasionarle el dibujo, pero no ser artista. Lo puede hacer en su tiempo libre porque le gusta y le satisface. Los artistas tienen una necesidad intrínseca de expresarse a través de diferentes técnicas artísticas y demostrarlo a los demás. Es una vía de comunicación. No todo el mundo es artista porque tampoco necesitamos que todas las personas sean artistas. Los artistas necesitan esa vía de expresión, pero la mayoría de personas no necesitamos mostrar las cosas creativas. Si a una persona le relaja hacer mandalas, no quiere decir que luego vaya a ser un artista abstracto.

¿Cree que es necesaria una formación para ser artista?

No en todos los casos. Esto es un pensamiento politicamente incorrecto porque la academia se nutre de personas que necesiten ese título para luego optar a ser artistas. Hay muchos artistas autodidactas. Los grandes referentes no acudieron a la academia, no tenían una carrera. Se habían formado a través de cursos y ellos elegían cómo generar su formación. Cuando haces una formación académica, crees que te vas a dedicar a esto. Pero no todas las personas que estudian Bellas Artes van a ser artistas ni hay lugar para todos ellos. Tampoco van a ser trabajadores de museos ni gestores culturales. Hemos desmitificado que van a trabajar de lo que han estudiado. Los estudios se vuelven algo más voluble.

En un tweet publicado, reconocía que no es historiadora ni periodista. Estudió Filosofía, pero tampoco se define como filósofa. ¿Qué se considera?

Crítica de arte. Muchas veces creen que he estudiado Historia del Arte, pero tampoco es preciso. Yo estudié Filosofía, pero no me convierte en filósofa. Hay filósofos que no han tenido una formación reglada.

¿Hasta qué punto es importante la crítica dentro del arte?

Nos ayuda a estimular el pensamiento en torno a las obras de arte. Si el artista quiere comunicar a través de su obra, también el crítico hace una mediación entre el futuro espectador y la obra. Muchas veces visitamos una exposición porque hemos leído una crítica en el periódico. Ha sido la primera aproximación a la obra. Es algo que nos ha dado un chispazo, ya sea para bien o para mal. Las personas van a verla para formar su propia opinión. La crítica tiene que tener rigor, pero también es subjetiva. Es un pensamiento que puedes compartir o no. Es el público quien lo legitima. Está más diluido el poder de la crítica de lo que lo estuvo.

¿Con las redes sociales, puede desaparecer esa figura?

No porque siempre vamos a necesitar una guía o una orientación dentro del arte, que te haga poner en contexto esa obra y te despierte intriga sobre los conceptos que abarca. Sin ese pensamiento, la obra puede subsistir, pero el público se va a acercar menos y va a tener menos impacto. Los críticos vamos a seguir trabajando. No hay una muerte de la crítica como muchos han vaticinado. La crítica de arte está más viva que nunca.

Es muy activa en redes sociales, ¿cómo puede ayudar esta herramienta al arte?

Es una liberalización para los artistas, los gestores culturales y el público. Trato de explicar las convocatorias que hay abiertas, darle la mayor visibilidad al trabajo de jóvenes artistas, tratar de dar acceso a la información en torno a cómo funciona este mundo. Este libro me lo encargaron porque me conocieron a través de Twitter. Me lo propusieron a mí porque buscaban a una crítica de arte muy divulgativa, que fuera capaz de transmitir y arrojar luz sobre el mundo del arte. Los artistas y el público no saben cómo funciona este mundo. Hay mucha opacidad porque este mundo siempre ha sido muy elitista, por lo que queremos dar acceso a la mayor parte del público.

En el libro menciona que la inteligencia artística está desaprovechada en muchos casos. ¿Se ha encontrado con alguno?

He conocido a artistas de reconocido prestigio que tenían desaprovechadas áreas de su carrera y posibilidades creativas porque, en algún momento, alguien les había generado una creencia limitante. A uno de ellos le dijeron que pintar se le daba mal. Dibujaba, pero no pintaba. Tenía muchos dibujos, que consideraba bocetos, pero ya eran obras acabadas. Consideraba que no eran dignos porque un galerista le dijo que no valía. Le asesoré y me di cuenta que tenía una gran carrera y que no le había sacado partido. En las escuelas pasa todavía más cuando un profesor le dice que no vale para eso.

¿Sería importante potenciarla desde bien pequeños?

Es importante que los niños, desde bien pequeños, tengan ese estímulo creativo y se les eduque el ojo. Llevar a los niños pequeños a un museo es importante porque les estimula. La experiencia física de relacionarte con las obras de arte vuelve al cerebro mucho más creativo. Cuanto más temprano, será más creativo porque crecerá con herramientas.

Con el auge de la IA, ¿cree que todos podrán ser artistas?

La IA no va a evolucionar hasta sustituir a los artistas. La IA, cada vez, va a resultar más útil en la medida que aprendamos a manejarla y que nos sirva como una herramienta para crear. Pero va a necesitar una mano humana. Hay un miedo excesivo. Frente a la IA, planteo que la inteligencia artística es mucho más útil y la tenemos de serie.

Ha participado en talleres y seminarios en otros países. A nivel artístico, ¿cree que España está bien valorada?

La cultura española está muy bien valorada desde fuera. Sin embargo, en otros países cuidan más el patrimonio. Aquí hemos pecado de no comprender cuán valioso era el patrimonio que teníamos hasta hace bien poco. En otros países, lo tienen más asumido.