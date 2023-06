Ricard Camarena Restaurant ha irrumpido por primera vez en su historia en la lista de ‘The World’s 50 Best Restaurants’, para situarse en el puesto número 96, según han anunciado este jueves los organizadores de esta prestigiosa lista mundial, que este año se presentará en Valencia.

Ricard Camarena ha recibido la noticia con “mucha alegría”. Estar incluidos en esta clasificación, “aunque sea en el segundo tramo (los que van del 51 al 100), es una manera de seguir posicionando el restaurante a todos los niveles”, ha indicado.

El cocinero ha apuntado, al enterarse de este reconocimiento, que en la primera persona que ha pensado es en su pareja y socia, Maricarmen Bañuls. “Me acuerdo de las personas que todos los días luchan y, de alguna manera, sufren, porque les gustaría hacer mejor las cosas”, ha explicado.

Este reconocimiento, a los que más les llega “es al equipo, porque yo tal vez soy más consciente en el día a día y del lugar que vamos ocupando en la gastronomía” nacional e internacional, ha señalado.

En este punto, Camarena ha reconocido que a él, la alegría por este tipo de premios, le dura “un día”. “No te lo esperas, lo asimilas, te pones muy contento, pero es que en unas horas estás a otras cosas”, ha dicho

Ricard espera que este reconocimiento sea “un paso más para ir acercándonos a un público objetivo mucho más amplio”. València es una ciudad que recibe muchísimos turistas por diversos motivos y “ojalá algún día nosotros seamos un motivo más” para venir, ha deseado. “A mí me gustaría pensar que el día que no estemos, lo que estamos haciendo siga siendo bueno, no me gusta pensar que solo somos relevantes si alguien lo dice”, ha explicado.

Evolución positiva

El reconocimiento de la 50 Best llega en un momento en el que el restaurante tiene “una evolución muy positiva, por lo menos desde el punto de vista desde el que veo la gastronomía”, ha matizado.

“Al final, si esa evolución va de la mano de mis inquietudes, de mis pensamientos y de mis valores, entonces pienso que está en un grandísimo momento”. Ricard ha afirmado que la propuesta del restaurante está en un momento de “armonía, de equilibrio, pero de búsqueda constante todavía”.

Ricard Camarena Restaurant cuenta con 2 Estrellas Michelin, 1 Estrella Verde de Sostenibilidad, 3 Soles Repsol y ocupa el octavo puesto mundial de los mejores restaurantes vegetales, según la Smart Green Guide. Además, cuenta con diferentes reconocimientos nacionales y locales por su trabajo en pos de la sostenibilidad social, económica y medioambiental.