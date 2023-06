¡Colgad al DJ! Clamaban los Smiths. ¡Quemad la discoteca! "Oh! The Smiths! una de mis bandas favoritas pero que no siempre pincho porque no siempre me encaja en las sesiones de club o actuaciones en festivales”, dice Toxicosmos, uno los valencianos que, en forma de pinchadiscos, actuará este fin de semana en el Festival de les Arts.

La banda de Morrissey se quejaba en aquella canción de que los DJ no decían nada de su vida. “¿Qué dice de tu vida las canciones que pinchas?”, le preguntamos a Ele DJ (Elena Megías), otra “valenciana” (pero nacida en Almansa) que actuará hoy en el recinto de Les Arts. “Dice que viva la vida y que viva la música”, contesta. Ley DJ (Leticia Pérez), también valenciana, con nuevo disco en el mercado (YYZ) y que en julio pinchará en el FIB, aprovecha la referencia a los Smiths para reivindicar la profesión: “Ya es hora de valorar el trabajo de producción de los Djs como lo que realmente son: productores de música, sin los que muchas bandas, entre ellas los propios Smiths no sonarían como suenan”. Este es el horario de las actuaciones del Festival de les Arts Fiesta colectiva Tras empezar en esto pinchando en salas y clubes, Ele, Ley y Toxicosmos han logrado una presencia cada vez más protagonista en las sesiones que se intercalan entre los grupos y solistas de los festivales o que abren y cierran la programación. Un papel que, con la decantación de este tipo de eventos musicales hacia la fiesta colectiva, parece que va adquiriendo cada vez más protagonismo. “Con un público más numeroso es más fácil transmitir buenas vibraciones y que se mantenga -señala Toxicosmos-. Lo bueno que tiene un festival es el ambiente de diversión y la predisposición de todo el público por disfrutar y aprovechar cada minuto dentro del recinto. Parece contradictorio, pero en un festival es más fácil hacer la sesión que te gustaría, ser más tú”. «Lo bueno de un festival es la predispoción del público por aprovechar cada minuto» “Siempre es un reto ponerte a pinchar delante de tanta gente, aunque si es verdad que en este tipo de eventos el público va a pasárselo bien y disfrutar de toda la oferta que hay ese fin de semana o esos días y suelen estar mucho más receptivos que un sábado cualquiera en la sala a la que van siempre porque ya tienen esa costumbre y en un festival no”, confirma Ele. Y Ley subraya que, a diferencia de los clubes, donde las canciones que elige pueden “desarrollar” una historia, en un festival los sets han de ser más cortos porque “tienes que ir a piñón y dar poca tregua. En mi caso seguramente no escucharás un tema más de un par de minutos porque lo estaré mezclando ya con uno o dos temas más”. Debut a pleno sol Toxicosmos debutó como DJ de festivales en 2002 y lo hizo en su festival favorito: el FIB. “Llevaba menos de un año pinchando, así que recibir un e-mail de Aldo Linares (entonces programaba artistas en el festival) me hizo saltar de la silla. No me lo podía creer. Pinché para abrir el festival, a eso de las 16:30. Hacía mucho calor y el público empezaba a entrar al recinto, así que las primeras canciones solo las escuché yo y los trabajadores del festival”, recuerda. La de mañana a las 22.00 horas será la segunda ocasión en la que Juan Carlos pinche en Les Arts. Las mismas ediciones que Ele, aunque su experiencia como DJ profesional es mucho menor. “Puedo decir con total certeza que soy la benjamina del elenco de djs que vamos al festival, ya que mi primera experiencia en un evento de este tipo fue este mismo del que hablamos pero el año pasado, 2022. La experiencia fue brutal, porque ademas fuimos los dos dias y cada uno fue diferente al otro”. La psicología de la pista Ele DJ se prepara una sesión festivalera como la que protagonizará hoy a las 20.05 horas de forma diferente a lo que haría si fuera a un club: “En sala nunca me preparo las sesiones porque generalmente son bastantes horas y juega mucho la psicología de pista, no sabes que público te vas a encontrar y tienes que ir viendo que funciona y que no. En cambio, en un festival sabes perfectamente a donde vas y que público vas a tener, por lo que es mucho más fácil ir con una sesión en mente o canciones que sabes que vas a poner si o sí”. Por su parte, a Ley, una DJ a quien le gusta ir saltando de género en género, sabe que ante un público tan masivo como el de un festival llegará un momento de la noche “que daré en el clavo para todos y cada uno de ellos. Y eso es una victoria”. Su única “ley” es “no tocar nada de los grupos que tocan en el festival, al menos ese mismo día. Odio repetir canciones, incluso cuando el remix oficial lo he hecho yo”. Ante los aforos numerosos como el que tendrá mañana en Les Arts, Toxicosmos procura “tirar de más hits” que si estuviera en una sala, y el gran reto para él es enfrentarse a un público con especial peso foráneo como suele ser el del FIB. “Me ha pasado llevar pensada una sesión con bastantes canciones españolas y encontrarme un 80% de ingleses en el público. Nada que no se solucione con un cambio rápido a un rollo más británico y todos tan contentos, ellos y yo. Además los ingleses son divertidísimos de fiesta y como público no fallan”. Canciones rompefestivales ¿Y qué canciones nunca fallan? ¿Con cuáles se garantiza el subidón festivalero? “’Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)’ de Abba, ‘Safe and Sound’ de Capital Cities, ‘La Revolución Sexual’ de La Casa Azul o ‘We Found Love’ de Rihanna. Con eso tienes media sesión hecha y al público dando saltos sin parar”, recomienda Toxicosmos. “Cualquier remix o versión de un clásico de los 90”, apunta Ley. “Tengo una playlist a la que llamé perlitas y tengo unas 20 canciones ahí metidas que se que las ponga cuando las ponga siempre van a funcionar y levantar hasta a un muerto”, sortea Ele. ¿Cómo ven el futuro los Djs valencianos de los festivales? ¿Se comerá al DJ la playlist de Spotify igual que el vídeo mató a la estrella de la radio? “Nunca -defiende Toxicosmos-. El MP3 no ha desbancado al vinilo, ni los ebooks al papel. Spotify tampoco acabará con nosotros. Como en cualquier aspecto de la vida nada se puede comparar al criterio de las personas, a su forma de sentir y hacer las cosas. Las máquinas no tienen emociones y no las pueden transmitir, ni pueden entender las del público”. El melón de la música pregrabada “Mucho tiene que mejorar para matar al DJ -corrobora Ele-, sobre todo porque la psicología de pista, uno de los aspectos más importantes de un DJ y es muy difícil que consigan implementarla en Spotify. Seguramente no es imposible pero de momento yo creo que aun queda para llegar a eso”. ¿Y acabarán los DJ imponiéndose a los grupos y dominando los antaño festivales de rock? “Ya hay festivales solo de djs y productores, festivales solo de bandas y festivales mixtos -recuerda Ley DJ-. Mientras haya publico que compre entradas y llene ambos, seguirá habiendo de todo. Pero yo creo que la pregunta va más allá si pensamos en los artistas que cantan y giran sin banda, con la música pregrabada pero sin nadie que la toque… Ahí estaríamos abriendo un melón importante”.