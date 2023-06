Un caso insólito. The Nerves solo publicaron durante su breve carrera una referencia discográfica, el epé de cuatro canciones homónimo (1976), autoeditado para más inri. Pero es un artefacto tan extraordinario que bastó y sobró para convertir al trío en historia sagrada del rock and roll. Jack Lee, guitarrista, cantante y compositor de una formación con tantos cantantes y compositores como miembros y que abrió la vía power pop en la revuelta punk, ha fallecido a los 71 años a causa de un cáncer de colon.

Lee, nacido en Alaska el 25 de marzo de 1952, formó The Nerves en San Francisco en 1974 junto con Peter Case (bajista) y Paul Collins (batería). El grupo se autopublicó el citado epé, con dos canciones de Lee ('Hanging on the telephone' y 'Give me some time'), una de Case ('When you find out') y una de Collins ('Working too hard'). Cuatro gemas de pop de garaje. El disco fue distribuido por el sello independiente angelino Bomp!, impulsado por el forofo de la electricidad y la melodía Greg Shaw. La banda se trasladó en 1977 a Los Ángeles. Donde, en un sótano de lo que habían sido y volverían a ser los Sunset Gower Studios, entonces en barbecho por parte de las industrias cinematográfica y televisiva, montó el club Hollywood Punk Palace. Allí actuaron The Weirdos, The Dils, The Zippers, The Zeros y The Screamers, amén de The Nerves. Un sitio tan bueno como el que más para establecer el lugar de nacimiento de la escena punk de Los Ángeles.

Gira 'DIY'

Con el mismo espíritu 'do it yourself' (DIY) The Nerves realizaron en 1977 una gira por Estados Unidos y Canadá en la que llegaron a compartir escenario con The Ramones y Mink DeVille. El conjunto se disolvió en un momento indeterminado de 1978. De sus cenizas surgirían dos nombres mayores del pop de guitarras, The Plimsouls (Case) y The Beat o Paul Collins' Beat (Collins).

¿Y Lee, que parecía el más talentoso de un trío que era un concentrado de talento? Jeffrey Lee Pierce, periodista del fancín 'Slash', presidente del club de fans de Blondie y futuro fundador de The Gun Club, hizo llegar a Debbie Harry una copia del epé de The Nerves, cabe suponer que con signos de admiración en 'Hanging on the telephone'. Con el (innecesario, pero siempre queda bien) beneplácito de Lee y producción de Mike Chapman, la reluciente y enérgica versión de Blondie fue el segundo sencillo de 'Parallel lines' (1978), cima de la música popular moderna. De ahí a la eternidad planetaria, lo que reportaría a Lee una fortuna en derechos de autor. Def Leppard, L7 y Cat Power también grabarían versiones de 'Hanging on the telephone', la última de ellos para un anuncio.

No mucho más

Suzi Quatro incluyó la canción de Lee 'You are my love' en su álbum 'Suzi... and other four letter words' (1979). Bastante más impacto comercial tuvo 'Come back and stay', número de Lee que fue el 'hitazo' de 'No parlez' (1983), el primer elepé de Paul Young. Lee publicó sin mayor repercusión los álbumes 'Jack Lee's greatest hits vol. 1' (1983) y 'Bigger than life' (1985).

En 1986 el sello francés Offence publicó el larga duración 'The Nerves. Jack Lee, Paul Collins, Peter Case', con las cuatro canciones del epé de marras, otra toma de 'When you find out' y cinco temas inéditos. Dos de ellos, 'Paper dolls' (Lee) y 'One way ticket' (Lee y Case), tenían que haber sido el segundo 45 revoluciones de The Nerves, que Bomp! nunca llegó a editar. De nuevo, dos gemas de pop de garaje. Fue el origen verdadero ese disco del culto a The Nerves, formidable piedra Rosetta del power pop tal y como lo conocemos. 'Vive la France'.