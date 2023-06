Ja es coneixen els nominats i nominades dels premis de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), que es lliuraran el pròxim dimarts 13 de juny a una gala que tindrà lloc al Teatre Principal de València. Com sol ser habitual, els finalistes han estat escollits a partir de les propostes dels membres de l'associació, que també seran els encarregats de votar els premiats d'aquesta edició.

Paula García Sabio (La noche más larga), Pilar Martínez (Smiley) i Vanessa Cano (Desconocidas) opten al premi a Millor interpretació femenina d'audiovisual mentre que Carles Sanjaime (Smiley), Pep Sellés (Desenterrats) i Ramón Ródenas (Desenterrats) opten al premi a la interpretación masculina.

Per a la millor interpretació femenina de teatre opataran Arianne Algarra (El artefacto), Lara Salvador (Versión) i Rebeca Artal-Dato (Buh!). I per a la masculina han segut nominats Manuel Maestro (La tempesta), Toni Agustí (Versión) i Toni Misó (Las danesas).

En la categoria de millor interpretació femenina de doblatge competeixen Greta Ruiz (Entre las olas), Mari Giner (L’abella Maia) i Silvia Tarín (doble nominació per El pacto i Infiel). I en la masculina de doblatge, Josep Manel Casany (La llei de Goodnight: La fermesa d’un home), Paco Alegre (Irabazi arte) i Daniel González (doble nominació per El club dels divorciats i La casa del rellotge a la paret).

El Premi Crisàlide a l'actriu revelació es disputa entre Ana Burguet (Bruno, 128 batecs per minut), Marina Alegre (La tempesta, Cristina) i Paola Navalón (Bruno, The Revolution, Frau D., Noel, CCCC Stories, Terrifier 2). I el de a l'actor revelació: Arturo Sebastiá (Viaje a Oz, Geriatrik: ¡Con canas y a lo loco!, Sex Escape, La venganza de don Mendo), Raúl Ferrando (Última lluna de Mercucio Montesc, Zoociedad) i Sergio Escribano (Pretty Woman, Geriatrik, Ghost).

Un repte

En paraules del president d'AAPV, Carlos Amador,"els nominats i nominades sempre reben la notícia amb un entusiasme molt especial, ja que no és un jurat d'experts externs el qui decideix els seleccionats, sinó que són els propis companys i companyes de professió els que reconeixen els seus treballs. Això, per a qualsevol intèrpret, comporta sempre una implicació emocional que en altres premis no es produeix”.

Amador ha destacat també que AAPV és “l'única associació que aglutina tots els professionals valencians de la interpretació, cosa que té molt mèrit després de quasi trenta anys de trajectòria. El nostre objectiu sempre ha estat dignificar la professió i visibilitzar-la tot el possible”.