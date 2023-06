L’Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que un de cada set joves o adolescents, entre els 10 i els 19 anys, pateix algun problema de salut mental, com l’ansietat o la depressió, i s’estima que aquesta podria ser la primera causa de malaltia en el món en 2030. Aquesta preocupació és una de les principals prioritats per a totes les administracions públiques, i també per a les entitats privades, que s’han bolcat per tal de visibilitzar el problema, previndre l’aparició de malalties mentals, promoure hàbits de vida saludables i buscar solucions.

Una lluita que la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura també ha fet seua a la campanya «Llegir en valencià, per a estimar-nos», que enguany anima la població a llegir en la nostra llengua a través d’històries sobre la salut, el benestar emocional i els hàbits saludables. La iniciativa porta dèsset anys apropant a la ciutadania les obres d’autos destacats de la literatura valenciana.

Aquest 2023 ens commourà amb onze històries de superació i creixement personal. Autoestima, malalties degeneratives i vellesa, hàbits de vida saludables, salut mental, dol, amor propi, malalties greus, socialització, resiliència, esport i salut pública són els temes tractats a les publicacions. El primer llibre de la col·lecció, El vestit més bonic, escrit per la reconeguda escriptora valenciana Raquel Ricart, es podrà aconseguir gratis el diumenge, 18 de juny, amb el diari Levante-EMV i el 2 de juliol amb Información, del mateix grup editorial que aquest periòdic. La resta de títols es podran adquirir tots els dissabtes i diumenges, fins al 23 de juliol, amb Levante-EMV, i divendres i dissabtes amb Información, per només un euro.

Tota la col·lecció

Els llibres han estat escrits expressament per a la campanya per escriptors i escriptores destacats del panorama literari valencià, com Maria Jesús Bolta, Pasqual Alapont, Mercè Climent, Vicent Usó, Gemma Pasqual i Escrivà, Esperança Camps, Elvira Cambrils, Vicent Sanz Arnau, Juli Martínez Amorós i Esther Climent Gosp.

Així mateix, les cobertes han sigut dissenyades per professionals de la il·lustració del nostre territori: Jotaká, Pablo Caracol, Borja Bonaque, Virginia Lorente, Vane Julián, Cachetejack, Laura Inat, David van der Veen, Benedetta Notarandrea, Adela María Flore i José Luis Arroyo.

A banda de fomentar la lectura, durant la campanya es posarà en marxa un concurs en el qual els participants hauran de respondre setmanalment preguntes sobre aquests llibres. Entre els diferents encertants se sortejaran més de 3.500 euros en premis. En concret, es poden aconseguir vals de compra per a Consum i Pollos Planes, carrets de Rolser, lots de productes Café Silvestre amb cafetera, entrades dobles per a Bioparc i entrades per a partits disputats per equips de la campanya «Juguen elles, guanyem tots» de Teika. Les bases es poden consultar en la web www.llegirenvalencia.org.

La presentació

La iniciativa «Llegir en valencià, per a estimar-nos» serà presentada per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura aquest dimecres, 14 de juny, a les 12.30 hores en Alzira. Un projecte amb compromís social que compta amb la implicació d’institucions públiques i privades vinculades al món del llibre i la cultura, com són Levante-EMV, Información, Consum, la Diputació de València, Arroz Dacsa, Teika, Caixa Popular, la Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de València, Florida Grup Educatiu, Escola Valenciana, la Generalitat, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Consell Valencià de Cultura. Així mateix, hi col·laboren amb la Fundació Bancaixa, Bioparc, Café Silvestre, Pollos Planes, Rolser i l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, entre altres.