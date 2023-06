«No és massa prompte per a rebre este premi? Sols tinc 62 anys». Eixa és la resposta que l’actriu i directora escènica valenciana Victoria Salvador va formular a l’Associació d’Actors i Actrius Valencians (AAPV) en el moment en què li van comunicar que anava a rebre el Premi Narcís per la seua trajectòria dins del món teatral. L’actriu va recollir ahir el guardó honorífic en la gala que es va celebrar al Teatre Principal de València i que també va premiar a l’Academia Galega Do Audiovisual amb el Premi Taules per, en paraules de l’associació, convertir-se en referent per a les arts escèniques valencianes a través de la confiança en els artistes autòctons.

L’actriu Victoria Salvador va iniciar el seu camí dins del món del teatre als vint anys, quan va voler entrar a l’Escola d’Art Dramàtic de València. Tot i això, recorda que la seua vocació es trasllada uns quants anys enrere. «En el col·legi, quan era menuda, les alumnes participàvem en un festival, que li preparàvem a la directora. Ahí vaig descobrir que m’agradava molt esta professió», recorda a Levante-EMV. No obstant, reconeix que va començar a estudiar filologia clàssica, tot i que, en les seues paraules, «finalment vaig decidir apostar pel teatre».

L’actriu es va traslladar a la Scuola di Teatro dirigida per Giorgio Strehler en el Piccolo de Milano, a Itàlia, on es va diplomar. No obstant, la guardonada va decidir tornar prompte a la ciutat de València. «Per problemes de llengua i perquè el meu entorn està ací, vaig decidir tornar. Mai em va atraure endinsar-me en la selva de Madrid o Barcelona, tot i que sí que he treballat dos temporades a la capital espanyola», explica.

Des d’eixe moment, ha participat en produccions teatrals com actriu, directora o ajudant de direcció. A més, ha donat classes en quasi tots els centres de teatre de València. «Ara estic treballant en l’Escola d’Art Dramàtic, però acabaré prompte. Sembla que tota la meua trajectória teatral no conta per a l’administració i, per tant, no podré seguir treballant», lamenta. No obstant, es mostra optimista davant esta situació, ja que, en les seues paraules, «confie en què eixirà algun treball. Cal ser positius perquè és una professió molt dura. Ara estic en un moment d'aturada teatral, però són coses que ens passen», assenyala.

«Seguiré treballant pel teatre»

L’actriu reconeix que ha fet front a moments complicats durant la seua trajectòria professional. «He rebut algun que altre no, però m’he adonat que, durant els últims anys, he rebut més papers. De vegades, amb el pas del temps, és difícil trobar feina, però, en el meu cas, ha sigut al revés», reivindica.

Recorda que, quan va ser mare, va estar allunyada del teatre durant cinc anys. «Vaig pensar en buscar altres eixides. Volia disfrutar de la cura dels meus fills. Va ser una decisió clara», recorda. Quan pensava que ja no rebria més encàrrecs, Joan Miquel Reig li va proposar dirigir un muntatge i, així, Victoria Salvador va tornar a escena.

Des d’eixe moment, ha compaginat el seu treball en el teatre amb l’ensenyament. «A l’alumnat els intente transmetre l’estima per este ofici. Els recorde, a més, la importància de parlar bé en escena i que se’ls comprenga. Si ells no s’entenen, la resta no els va a entendre», indica.

La seua vocació, present en cada paraula de la conversa, reflexa tot allò que ha suposat el teatre per a ella. «Rebre el premi ha sigut molt emotiu perquè es reconeix la meua trajectòria i el treball realitzat. Tinc 62 anys i encara em queda molt de teatre», reivindica.

Premiats

Durant la gala, l'associació també va entregar la resta de premis, els quals han sigut escollits entre els propis companys i companyes de professió. Així, en la categoria de millor interpretació femenina de doblatge, el premi ha recaigut en Greta Ruiz ("Entre las olas"), al temps que Daniel González ("El club dels divorciats") ha rebut el guardó per la millor interpretació masculina de doblatge.

Vanessa Cano ("Desconocidas") i Carles Sanjaime ("Smiley") han sigut premiats com a millor interpretació femenina i masculina audiovisual. Per a la millor interpretació femenina de teatre, l'associació ha escollit a Rebeca Artal-Dato ("Buh!") i a Manuel Maestro ("La tempesta") en la categoria masculina.

Per últim, el Premi Crisàlide a l'actriu revelació ha sigut per a Marina Alegre ("La tempesta" o "Cristina" ) i el d'actor revelació per a Sergio Escribano ("Pretty Woman", "Ghost" i "Geriatrik").